Furti con scasso a Lugano, 25enne arrestato un anno dopo

Un anno fa, era il dicembre 2024, un’abitazione del Luganese venne visitata dai ladri con modalità che si sarebbero poi ripetute in una villa nella stessa zona a febbraio 2025. Per quei furti con scasso la Polizia Cantonale ha arrestato – su iniziativa del Ministero Pubblico – un 25enne argentino residente in Spagna. Il giovane è sospettato di essere coinvolto con altre persone (le indagini sono ancora in corso) in quei due “colpi”.

In entrambi i casi i malviventi si sono introdotti nelle abitazioni mediante un’effrazione: una volta all’interno degli stabili hanno sottratto beni, oggetto e gioielli il cui valore è stimato in alcune centinaia di alcune centinaia di migliaia di franchi.

Le indagini della Polizia Cantonale si sono estese anche all’estero coinvolgendo le forze dell’ordine svizzere ed europee: gli accertamenti svolti hanno così permesso di risalire all’identità del 25enne sudamericano. Nel frattempo la Magistratura ticinese ha avviato i passi necessari nel campo dell’assistenza giudiziaria emanando un mandato di cattura internazionale.

Si è così arrivati al fermo e all’arresto dell’uomo, effettuato a inizio novembre in Germania dalla Polizia tedesca. Il 25enne è infine stato estradato nei giorni scorsi e si trova ora in detenzione in Ticino.

L’uomo deve ora rispondere del reato sono di furto aggravato (in quanto è stato commesso in banda e per mestiere), danneggiamento e violazione di domicilio. La misura restrittiva è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta – coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri – prosegue con il fine di stabilire eventuali responsabilità in altri furti avvenuti sul territorio nazionale e di definire il ruolo degli altri componenti della banda specializzata in questo genere di reati.