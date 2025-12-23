Il Comune di Busto Arsizio ha un nuovo sito web più moderno

Il Comune di Busto Arsizio compie un passo decisivo nel percorso di transizione digitale.

E’ online da oggi, martedì 23 dicembre, il nuovo sito istituzionale dell’ente, un portale completamente ripensato nell’architettura e nel design per rispondere ai più moderni standard di usabilità e trasparenza definiti dalle linee guida nazionali di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

L’intervento, reso possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del programma Next Generation EU, non rappresenta un semplice restyling grafico, ma una profonda trasformazione dell’interfaccia tra pubblica amministrazione e cittadinanza. La nuova struttura è stata concepita per superare la frammentazione delle informazioni e offrire un’esperienza di navigazione fluida, accessibile e intuitiva, studiata per essere consultata con estrema facilità anche dai dispositivi mobili. Il cuore tecnologico del progetto risiede nell’area dedicata ai Servizi.

Grazie all’integrazione con lo Sportello Telematico, i residenti a Busto Arsizio potranno avviare pratiche, presentare istanze e consultare documenti ufficiali direttamente da casa, con il vantaggio della piena tracciabilità delle operazioni e di una significativa riduzione dei tempi d’attesa. Il portale introduce inoltre un sistema avanzato di prenotazione online, che permette di fissare appuntamenti con i diversi uffici comunali in modo autonomo, ottimizzando la gestione dei flussi agli sportelli.

«Il lancio del nuovo portale non è solo un atto formale, ma l’adeguamento di Busto Arsizio ai più moderni standard AgID, che puntano a uniformare la comunicazione di tutti gli enti pubblici italiani per renderla finalmente univoca, funzionale e riconoscibile» dichiara Alex Gorletta, consigliere comunale delegato dal sindaco Emanuele Antonelli all’Innovazione Tecnologica e alla Semplificazione Digitale. «È stato un passaggio complesso che ha richiesto mesi di lavoro, vista la mole incredibile di dati e informazioni che una città come la nostra gestisce quotidianamente, e di questo ringrazio tutto il personale comunale che ha contribuito al risultato, Ufficio Informatica in primis. Abbiamo voluto farci, e fare alla cittadinanza, un ‘piccolo regalo di Natale’ proprio alla vigilia delle festività, con l’obiettivo di aprire il 2026 non più in una fase di transizione, ma in una di continua miglioria. Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza per il necessario periodo di rodaggio: la nuova interfaccia richiede nuove abitudini, ma siamo pronti a intervenire su schede e pulsanti grazie proprio al feedback e alle segnalazioni degli utenti. La nostra priorità resta quella di essere sempre più vicini e utili a chi vive Busto Arsizio».

Oltre all’aspetto burocratico, il nuovo sito valorizza l’identità del territorio attraverso la sezione “Argomenti” e l’integrazione con l’App Municipium, che consentirà ai cittadini di ricevere notifiche in tempo reale, effettuare segnalazioni e monitorare lo stato delle proprie pratiche direttamente dal proprio smartphone. L’Amministrazione invita la cittadinanza a scoprire il nuovo portale all’indirizzo www.comune.bustoarsizio.va.it.