Il miele e i prodotti delle api di Casciago: tante idee natalizie a KM0
Le Api di Casciago ti aiutano a trovare il regalo perfetto: miele e prodotti locali, confezioni personalizzate e tante idee disponibili all’Agricola del Lago fino al 23 dicembre
Le Api di Casciago dell’Azienda Agricola Miele Biologico Fonteincantata sono pronte ad aiutarti a scegliere il regalo perfetto per questo Natale, con il loro ampio assortimento di prodotti locali.
Visita il link per vedere alcune delle fantastiche opzioni, o se preferisci, si potrà comporre insieme una confezione regalo personalizzata.
Puoi trovare tutti i prodotti direttamente all’Agricola del Lago (via Pisna, 1, Varese), tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30 fino al 23 dicembre. Per comodità, si può visionare il catalogo direttamente su WhatsApp, cliccando qui. Oppure si può consultare il sito internet.
Un’occasione da non perdere per trovare il regalo perfetto per i tuoi cari.
Contatti
Azienda agricola Fonteincantata
Via alla Fontana 11, 21020 Casciago (Va)
M. +39 3406060376
@: fonteincantata@gmail.com
