Varese News

Varese Laghi

La comunità pastorale Beato Marzorati di Varese in pellegrinaggio a Padova

Un evento comunitario, sulle orme di due Santi della famiglia francescana, il celebre San Antonio da Padova e San Leopoldo Mandic, più recente ma molto significativo per la sua spiritualità, che abbraccia Oriente ed Occidente

varese generica

Tra il Giubileo della Speranza e l’Ottavo Centenario Francescano del 2026, in occasione dell’800esimo anniversario della morte di S. Francesco d’Assisi. È questo il significato del pellegrinaggio che la Comunità Pastorale Beato Marzorati di Varese (Biumo Inferiore, Biumo Superiore, Valle Olona, San Fermo) , ha compiuto dal 28 al 30 dicembre a Padova con una cinquantina di fedeli e guidata dal parroco e decano di Varese don Maurizio Cantù.

Una esperienza profondamente religiosa che ha consentito di conoscere, pregare e venerare due Santi della famiglia francescana, il celebre San Antonio da Padova e il più recente ma molto significativo per la sua spiritualità, che abbraccia Oriente ed Occidente, San Leopoldo Mandic, il santo dei confessori e dei malati di tumore e frate francescano morto nel 1942, dichiarato poi Santo da Papa Giovanni Paolo II nel 1983.

Una occasione inoltre davvero speciale per conoscere alcuni dei capolavori dell’arte occidentale come la Cappella degli Scrovegni e il Battistero della città di Padova. Ambienti dove -attraverso l’arte- la fede in Cristo morto e risorto continua a parlare ai cuori, grazie alla maestria di chi ha saputo tradurre la vita di Gesù in opere che emozionano e continuano ad educare il nostro giudizio sulla realtà. Diversi ed intensi poi gli incontri con le guide, che hanno reso evidente l’originalità e la freschezza della vita cristiana nella famiglia francescana e benedettina, segni di una Chiesa che continua a camminare per le strade del mondo.

varese generica

«A conclusione del Giubileo della Speranza abbiamo scelto di incamminarci verso il nuovo Anno, scegliendo di stare insieme, per dire grazie dei doni ricevuti nel 2025 e custodire attese e speranze per il nuovo anno. La Chiesa -ha sottolineato don Maurizio Cantù in una delle sue omelie- e’ il luogo dove sperimentare la compagnia di Gesù e vivere così la fraternità come stile e missione, in famiglia, sul posto di lavoro, negli ambienti dove saremo chiamati a vivere ed operare”.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.