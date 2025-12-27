Mastini, una vittoria “sporca” ma pesante. 5 a 2 al Dobbiaco 3 Zinnen Dolomites

Tabellino
HCMV Varese Hockey – 3 Zinnen Dolomites 5 – 2 (2-1 1-1 2-0)
Formazioni
HCMV VARESE HOCKEY: 95 F. Matonti, (31 Pysarenko), 3 Schina, 5 Re, 22 E. Mazzacane, 38 Makinen, 42 Crivellari, 69 Bertin, 94 M. Matonti, 13 Fornasetti, 15 Tilaro, 18 Bastille, 19 Ghiglione, 20 Terzago, 23 M. Borghi, 24 Perino, 27 M. Mazzacane, 32 P. Borghi, 33 Xamin, 67 Venturi, 77 A. Crivellari, 96 Peterson. Coach: Massimo Da Rin
3 Zinnen Dolomites: 30 Burzacca (43 Calvani), 3 Colli, 4 Pastorello, 9 Atamanchuk, 36 Frenademez, 11 Levada, 14 Steinwandter, 24 Levis, 7 De Luca, 17 De Gabriel,19 Fauster, 20 Viel, 21 Mazzarini, 27 Molling, 47 Tomi, 68 Lahner, 77 Majul, 87 Caneva, 93 Evangelisti, 98 Rizzo. Coach: Sami Kalevi Tuomisoja
Marcatori
4’21” (3ZD) Fauster (Levis, Pais), (HCMV), Ghiglione (Xamin, Venturi), 9’05” (HCMV) M. Borghi (M. Mazzacane, Bertin), 27’08” (3ZD) Majul (Tomi, Pastorello), 34’02” (HCMV) Bastille (Perino, Re), 43’15” (HCMV) Makinen (Bastille, Tilaro) PP1, 46’58” (HCMV) Terzago (Makinen, Bastille)
