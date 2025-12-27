Mastini, una vittoria “sporca” ma pesante. 5 a 2 al Dobbiaco 3 Zinnen Dolomites

Vittoria importante per i Mastini Varese, che al palaghiaccio superano il Dobbiaco 3 Zinnen Dolomites per 5-2 al termine di una partita combattuta, segnata da tante imprecisioni da entrambe le parti. Proprio gare di questo tipo, però, finiscono per esaltare squadra e pubblico, numeroso sugli spalti.

L’avvio è favorevole agli ospiti, più brillanti nei primi minuti e capaci di trovare il vantaggio con Fauster. Il Varese non si scompone e reagisce subito: Ghiglione ristabilisce l’equilibrio finalizzando una rapida controfuga dopo aver ricevuto il puck dalle retrovie. I gialloneri insistono e trovano il sorpasso con M. Borghi, bravo ad approfittare di un errore di Burzacca. Nel finale di periodo il Dobbiaco va vicino al pareggio, ma F. Matonti si fa trovare pronto con due interventi sicuri.

Il copione si ripete nel secondo tempo, con il Dobbiaco che prova ad alzare il ritmo alla ricerca del 2-2. Il pareggio arriva grazie a una bella iniziativa di Majul, che conclude un efficace giro-gabbia battendo Matonti. Il Varese accetta la fase difensiva e colpisce in contropiede: Bastille riporta avanti i Mastini con una conclusione che passa tra palo e portiere. Prima della seconda sirena è ancora il Dobbiaco ad avere una grande occasione, ma Viel spreca e grazia i padroni di casa. A 22 secondi dalla fine del periodo, i gialloneri conquistano una superiorità numerica di quattro minuti.

Il power play viene sfruttato all’inizio del terzo tempo da Makinen, che colpisce con una conclusione sotto la traversa allo scadere della penalità. Poco dopo Terzago firma il quinto gol, mettendo al sicuro il risultato. Matonti è ancora protagonista con alcune parate decisive, respingendo i tentativi del 3 Zinnen Dolomites e impedendo agli ospiti di rientrare in partita. Nel finale non manca un momento di tensione, con una scazzottata tra Bastille e Atamanchuk che porta entrambi anzitempo negli spogliatoi.

Per i Mastini si tratta di tre punti preziosi. Il prossimo impegno casalingo è in programma sabato 3 gennaio contro il Pergine, ma prima la squadra affronterà la trasferta di Aosta il 30 dicembre, ultima gara lontano da casa del 2025.