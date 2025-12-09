Maurice Ravel, innovatore e conoscitore della tradizione: un ritratto musicale a Materia

L’estrema cura compositiva e la precisione formale del musicista al centro del racconto di Dario Monticelli, che svelerà la profondità del genio attraverso aneddoti, esempi e ascolti

La ricerca di perfezione e l’estrema cura compositiva che si nasconde dietro a capolavori come il Bolero definiscono il segno di Maurice Ravel. Il suo catalogo completo rivela una meticolosità che lo rese un maestro indiscusso dell’orchestrazione e della forma (senza mai dedicarsi mai alla sinfonia o alla musica sacra).

Ravel fu al tempo stesso innovatore e un profondo conoscitore della tradizione. Si considerava in molti modi un classicista, attingendo ai maestri francesi più vicini come Fauré e Debussy, ma anche a figure storiche e a influenze internazionali come Mozart, Schubert e Chopin. Questa propensione per l’ordine lo portava a utilizzare spesso forme tradizionali per incastonare i suoi contenuti melodici e ritmici innovativi. Il jazz, per esempio, fu integrato con eleganza all’interno di strutture classiche, come si può notare nel Concerto per pianoforte e nella Sonata per violino della sua fase matura.

Anche le forme di danza esercitavano su di lui un fascino particolare: utilizzò non solo il celebre bolero e la pavane, ma anche il minuetto, il valzer e l’habanera. La sua sensibilità si estendeva oltre i confini francesi: le sue opere mostrano allusioni a temi ebraici, greci e ungheresi. Ravel attribuiva inoltre un’importanza cruciale all’equilibrio, mutuando dal letterato Edgar Allan Poe l’idea che l’arte autentica fosse una perfetta armonia tra puro intelletto ed emozione. Questo principio di bilanciamento guidava la sua composizione, mirando a creare un’entità sonora perfettamente compiuta, priva di elementi superflui.

A Materia i “Racconti Sonori” dedicati alla musica classica

Sarà proprio la figura di questo genio rigoroso e passionale a prendere il centro della scena a Materia, lo spazio-libero di VareseNews a Castronno, in via Confalonieri 5. L’appuntamento si inserisce nel ricco programma di eventi musicali che animano la sede di VareseNews ogni venerdì sera alle 21. La prossima occasione è fissata per venerdì 12 dicembre, alle 21.

A grande richiesta, tornano gli incontri dedicati alla musica classica con il format Racconti Sonori, curato dal presidente di Officine Musicali Dario Monticelli. L’approfondimento è interamente concentrato sul compositore francese, di cui ricorre il centocinquantenario della nascita. Monticelli guiderà il pubblico attraverso aneddoti, esempi e ascolti, offrendo un ritratto completo che mescola la ricostruzione della biografia con l’analisi musicale delle sue opere. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata.