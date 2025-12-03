Open day alle scuole dell’infanzia Dalla Chiesa e Ronchetto Fè dell’IC Varese 2 Pellico
Circle time su esperienze ed emozioni, laboratori e presentazione dell'offerta formativa nelle mattinate di open day di sabato 10 e 17 gennaio
Le scuole dell’infanzia varesine dell’Istituto comprensivo Varese 2 Pellico, Ronchetto Fè a Sangallo (foto sopra) e Dalla Chiesa al Montello (foto sotto) si presentano alle famiglie in due mattinate di open day aperte a bambini e genitori.
Sabato 10 gennaio, dalle ore 10 alle 12, toccherà all’asilo Ronchetto Fè, in via Cimabue 71, condividere spazi interni ed esterni, video, immagini e presentazione dell’offerta formativa con le famiglie dei bambini pronti a cominciare il loro percorso all’asilo.
La settimana successiva, sabato 17 gennaio, sempre dalle ore 10 alle 12, open day invece alla scuola dell’infanzia Dalla Chiesa, in via Marzorati 70.
In entrambe le scuole le insegnanti accoglieranno le famiglie per presentare gli ambienti interni e i giardini, assieme ai progetti del piano formativo, prevedendo anche un Circle time per rispondere alle domande e per condividere pensieri, sentimenti ed esperienze sulle scuole.
In programma per i più piccoli anche laboratori creativi con materiali naturali e dí recupero, laboratori di pittura e manipolazione.
