Varese News

Bambini

Orientamento Scolastico

Open day alle scuole dell’infanzia Dalla Chiesa e Ronchetto Fè dell’IC Varese 2 Pellico

Circle time su esperienze ed emozioni, laboratori e presentazione dell'offerta formativa nelle mattinate di open day di sabato 10 e 17 gennaio

Generico 01 Dec 2025

Le scuole dell’infanzia varesine dell’Istituto comprensivo Varese 2 Pellico, Ronchetto Fè a Sangallo (foto sopra) e Dalla Chiesa al Montello (foto sotto) si presentano alle famiglie in due mattinate di open day aperte a bambini e genitori.

Sabato 10 gennaio, dalle ore 10 alle 12, toccherà all’asilo Ronchetto Fè, in via Cimabue 71, condividere spazi interni ed esterni, video, immagini e presentazione dell’offerta formativa con le famiglie dei bambini pronti a cominciare il loro percorso all’asilo.
La settimana successiva, sabato 17 gennaio, sempre dalle ore 10 alle 12, open day invece alla scuola dell’infanzia Dalla Chiesa, in via Marzorati 70.

Generico 01 Dec 2025

In entrambe le scuole le insegnanti accoglieranno le famiglie per presentare gli ambienti interni e i giardini, assieme ai progetti del piano formativo, prevedendo anche un Circle time per rispondere alle domande e per condividere pensieri, sentimenti ed esperienze sulle scuole.

In programma per i più piccoli anche laboratori creativi con materiali naturali e dí recupero, laboratori di pittura e manipolazione.

 

 

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 03 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.