Osteria d’Alberto: il Capodanno tra cucina sincera, ricerca e accoglienza

A Brissago Valtravaglia l’Osteria d’Alberto festeggia San Silvestro con un menù speciale che racconta una cucina di tradizione, ricerca e rispetto per le materie prime, in un ambiente intimo e accogliente

C’è un luogo, a Brissago Valtravaglia, dove la cucina è prima di tutto una questione di rispetto: per le materie prime, per il territorio e per chi si siede a tavola. È l’Osteria d’Alberto, guidata dallo chef e oste Alessio D’Alberto, un indirizzo che negli anni ha saputo costruire un’identità precisa, fatta di piatti riconoscibili, prodotti selezionati con cura e un’accoglienza che profuma di casa.

Qui la tradizione non è mai nostalgia, ma punto di partenza. La cucina dell’Osteria d’Alberto nasce da una profonda conoscenza delle tecniche classiche e si arricchisce di una costante ricerca, che porta in tavola sapori puliti, equilibrati e mai urlati. Il legame con piccoli produttori e artigiani del gusto è parte integrante del progetto, così come l’attenzione alla stagionalità e alla qualità delle materie prime.

Un San Silvestro nel segno della cucina

Per salutare il nuovo anno, l’Osteria d’Alberto propone un menù di San Silvestro pensato come un vero percorso di gusto, capace di raccontare la filosofia del locale: piatti curati ma concreti, eleganti senza perdere autenticità. Dal benvenuto con fritture di riso venere e baccalà mantecato, fino ai primi che spaziano tra mare e terra, passando per secondi alla brace o al salmoriglio, il percorso culmina con un dessert scenografico e il tradizionale brindisi di mezzanotte con cotechino e lenticchie.

Il tutto in un ambiente intimo e accogliente, immerso nel verde, dove ogni dettaglio è pensato per far sentire l’ospite a proprio agio, come a casa, ma con il piacere di una cucina fatta “come si deve”.

Il menù di Capodanno è proposto a 95 euro a persona (coperto incluso, bevande escluse) ed è richiesta la scelta anticipata al momento della prenotazione.

Un invito a vivere l’ultimo dell’anno lontano dalla confusione, intorno a una tavola che mette al centro il gusto, la convivialità e il tempo condiviso.

Contatti

Osteria D’Alberto

M: 333 110 0404

@: osteriadalberto@gmail.com

Sito | Instagram | Facebook