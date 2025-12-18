Varese News

Politica

Presentazione a Varese del libro del leghista Claudio Borghi: “vent’anni di sovranismo”

L’incontro si terrà presso la sede della Lega di Varese, in piazza del Podestà 1. A dialogare con l’autore sarà Max Ferrari

Generico 15 Dec 2025

Domani sera, venerdì 19 dicembre a Varese l’Onorevole Claudio Borghi, esponente della Lega, sarà ospite della sezione locale del movimento per la presentazione del suo ultimo libro, “vent’anni di sovranismo”, edito da Guerini.

L’incontro si terrà presso la sede della Lega di Varese, in piazza del Podestà 1. A dialogare con l’autore sarà Max Ferrari, che intervisterà l’Onorevole Borghi ripercorrendo i contenuti e le riflessioni del libro: Dall’introduzione dell’euro alle tensioni economiche che ne sono derivate, dalla Brexit alla rivoluzione populista negli Stati Uniti con l’elezione di Donald Trump fino all’ascesa di Giorgia Meloni alla guida del governo italiano.

La serata sarà introdotta dal segretario della Lega Marco Bordonaro e vedrà la partecipazione di militanti, esponenti ed ospiti.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.