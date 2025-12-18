Presentazione a Varese del libro del leghista Claudio Borghi: “vent’anni di sovranismo”
L’incontro si terrà presso la sede della Lega di Varese, in piazza del Podestà 1. A dialogare con l’autore sarà Max Ferrari
Domani sera, venerdì 19 dicembre a Varese l’Onorevole Claudio Borghi, esponente della Lega, sarà ospite della sezione locale del movimento per la presentazione del suo ultimo libro, “vent’anni di sovranismo”, edito da Guerini.
L’incontro si terrà presso la sede della Lega di Varese, in piazza del Podestà 1. A dialogare con l’autore sarà Max Ferrari, che intervisterà l’Onorevole Borghi ripercorrendo i contenuti e le riflessioni del libro: Dall’introduzione dell’euro alle tensioni economiche che ne sono derivate, dalla Brexit alla rivoluzione populista negli Stati Uniti con l’elezione di Donald Trump fino all’ascesa di Giorgia Meloni alla guida del governo italiano.
La serata sarà introdotta dal segretario della Lega Marco Bordonaro e vedrà la partecipazione di militanti, esponenti ed ospiti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.