Sciopero e Immacolata: tutti gli aggiornamenti di AGESP

Si rende noto che, in occasione della “Festività dell’Immacolata Concezione” di lunedì 8 dicembre, le attività del Gruppo AGESP subiranno alcune variazioni.

In particolare, l’8 dicembre rimarranno chiusi: gli uffici di AGESP S.p.A. – Servizi al Territorio presso i Molini Marzoli gli uffici del Settore Parcheggi di Via Mazzini 24/B il Tempio Crematorio di Via per Samarate lo Sportello TARIP di Via G. Pepe 31.

In riferimento alla raccolta domiciliare dei rifiuti, per quanto concerne il Comune di Busto Arsizio, il servizio NON verrà sospeso, ma svolto secondo le modalità ordinarie dei giorni feriali.

Nel Comune di Fagnano Olona, invece, nella giornata di lunedì 8 dicembre il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti verrà sospeso e recuperato il giorno successivo.

I Centri Multiraccolta di Busto Arsizio, Fagnano Olona e Venegono Superiore, così come lo sportello Igiene Ambientale di Via Canale 26 – Busto Arsizio ed il Centro del Riuso – Busto Arsizio, rimarranno chiusi nella giornata di lunedì 8 dicembre.

Per informazioni: SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE BUSTO ARSIZIO / VENEGONO SUPERIORE– Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 – sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – festivi esclusi) / SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE FAGNANO OLONA – Tel. 800 178 973 (attivo da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 – festivi esclusi).

Per quanto concerne le quattro Farmacie gestite da AGESP a Busto Arsizio, il calendario di apertura dell’8 dicembre prevede quanto segue:

tutte le farmacie (Farmacia 1 di Viale Rimembranze 27 / Farmacia 2 di Via P.R. Giuliani 10 / Farmacia 3 di Largo Giardino 7 / Farmacia 4 di Viale Boccaccio 83) – chiuse l’8 dicembre.

Si rende noto anche che mercoledì 10 dicembre 2025 è stato proclamato uno sciopero nazionale per l’intera giornata che interesserà i lavoratori del comparto di Igiene Ambientale ai quali si applica il CCNL dei Servizi Ambientali.

Potrebbero, pertanto, verificarsi disservizi relativamente ai servizi di raccolta rifiuti e di pulizia manuale e meccanizzata del territorio.

In particolare, al fine di evitare eventuali disagi relativamente al servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti, si invitano i cittadini dei Comuni presso cui AGESP svolge il servizio di Igiene Ambientale (Busto Arsizio, Fagnano Olona, Venegono Superiore), qualora non venissero loro raccolti i sacchi e svuotati i bidoni entro le ore 14.00, a ritirarli ed esporli nuovamente nelle giornate corrispondenti al successivo turno di raccolta delle singole frazioni di rifiuto.

Si conferma che AGESP si attiverà al fine di assicurare all’utenza i servizi minimi essenziali