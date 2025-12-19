Varese News

Ticket non pagati, Astuti: “Chiesto e ottenuto l’impegno a cancellare le multe del 2025”

È stato votato l'emendamento, proposto dalla consigliera regionale del Pd Miriam Cominelli, firmato anche dal consigliere regionale del PD Samuele Astuti e condiviso dalla maggioranza

samuele astuti

Oggi – venerdì 19 dicembre – in consiglio regionale, in occasione del voto al bilancio di previsione,  è stato votato un emendamento, proposto dalla consigliera regionale del Pd Miriam Cominelli, firmato anche dal consigliere regionale del PD Samuele Astuti e condiviso dalla maggioranza, che impegna la giunta a cancellare le multe dei ticket per visite specialistiche e farmaci non pagati nel 2025.

«Abbiamo chiesto e ottenuto – afferma Astuti – che siano cancellate le multe, quest’anno raddoppiate rispetto al 2024, comminate a coloro che nel 2025 non hanno pagato  il ticket, pur non avendo i requisiti per l’esenzione.  Si tratta di  circa 30 mila cittadini, nella   stragrande maggioranza   dei casi   disoccupati o pensionati, cittadini in difficoltà economica, che non avevano pagato il ticket   in buona fede, perché indotti in errore dal cambio dei parametri di assegnazione delle agevolazioni economiche. A loro sarà richiesto di pagare il solo ticket».

«Su nostra sollecitazione – conclude Astuti – inoltre, in Commissione sanità sarà avviato un gruppo di lavoro per risolvere il problema delle esenzioni dei ticket in maniera strutturale. L’attuale sistema, basato sull’autocertificazione, espone più facilmente all’errore ed ogni anno migliaia di cittadini  sono costretti a pagare per  errori  commessi senza colpa».

Pubblicato il 19 Dicembre 2025
