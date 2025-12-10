Varese News

Uboldo, magia e teatro per i più piccoli: e se arrivasse anche Babbo Natale?

Domenica 14 dicembre alle 15 alla scuola dell’infanzia Colombo Morandi, andrà in scena uno spettacolo natalizio pensato per i più piccoli con merenda finale

Un pomeriggio speciale per aspettare il Natale, tra teatro, merenda e una possibile sorpresa: Babbo Natale in persona. È l’iniziativa organizzata a Uboldo per domenica 14 dicembre alle 15 alla scuola dell’infanzia Colombo Morandi, dove andrà in scena uno spettacolo natalizio pensato per i più piccoli.

L’evento, realizzato dalla compagnia teatrale di Carbonate con il contributo del Comune di Uboldo, porterà in scena un laboratorio animato dagli elfi di Babbo Natale. «Venite a dare un’occhiata… e chissà, forse potreste incontrare anche lui!» promettono gli organizzatori, lasciando aperta la possibilità di una visita a sorpresa del protagonista delle feste.

Dopo lo spettacolo, i bambini potranno partecipare a una merenda golosa, offerta per l’occasione.

L’iniziativa è gratuita, ma la partecipazione è su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio WhatsApp ai numeri  333-1285070 oppure 351-5643174.

Pubblicato il 10 Dicembre 2025
TAG ARTICOLO

