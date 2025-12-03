Una sanità “Uguale per Tutti”: Rosy Bindi presenta a Varese le proposte per il diritto alla salute
L'incontro, che si terrà sabato 13 dicembre alle ore 10.30 a Varese , è un invito del Comune per un confronto sui principi di equità e trasparenza che devono guidare la sanità
Rosy Bindi sarà ospite del Comune di Varese sabato 13 dicembre per presentare il suo libro intitolato “Una Sanità Uguale per Tutti. Perché la salute è un diritto”. L’evento si terrà alle ore 10.30 presso la Sala Montanari, situata in via dei Bersaglieri 1 a Varese.
Il libro, pubblicato da Solferino, è una presentazione che giunge a 25 anni dalla Riforma che porta il nome dell’autrice. Rosy Bindi avanza proposte concrete per la rinascita di un servizio sanitario fondato su equità, solidarietà e trasparenza. Questi valori, spiega l’autrice, sono alla base del diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione, un obiettivo per il quale tutti possono e devono battersi.
L’incontro si aprirà con il saluto dell’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia. Insieme all’autrice Rosy Bindi, dialogheranno Margherita Baldo e Claudio Macchi. Sarà previsto anche uno spazio dedicato agli interventi del pubblico. L’ingresso all’evento è libero.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.