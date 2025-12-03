Varese News

Una sanità “Uguale per Tutti”: Rosy Bindi presenta a Varese le proposte per il diritto alla salute

L'incontro, che si terrà sabato 13 dicembre alle ore 10.30 a Varese , è un invito del Comune per un confronto sui principi di equità e trasparenza che devono guidare la sanità

Rosy Bindi sarà ospite del Comune di Varese sabato 13 dicembre per presentare il suo libro intitolato “Una Sanità Uguale per Tutti. Perché la salute è un diritto”. L’evento si terrà alle ore 10.30 presso la Sala Montanari, situata in via dei Bersaglieri 1 a Varese.

Il libro, pubblicato da Solferino, è una presentazione che giunge a 25 anni dalla Riforma che porta il nome dell’autrice. Rosy Bindi avanza proposte concrete per la rinascita di un servizio sanitario fondato su equità, solidarietà e trasparenza. Questi valori, spiega l’autrice, sono alla base del diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione, un obiettivo per il quale tutti possono e devono battersi.

L’incontro si aprirà con il saluto dell’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia. Insieme all’autrice Rosy Bindi, dialogheranno Margherita Baldo e Claudio Macchi. Sarà previsto anche uno spazio dedicato agli interventi del pubblico. L’ingresso all’evento è libero.

Pubblicato il 03 Dicembre 2025
