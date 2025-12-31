Varese in lutto per la scomparsa di Silvio Valisa, ambientalista e custode del territorio

Varese piange oggi, 31 dicembre 2025, la scomparsa di Silvio Valisa, figura di spicco dell’ambientalismo locale e vicepresidente della sezione di Varese di Amici della Terra. La sua morte lascia un vuoto profondo tra quanti hanno avuto modo di conoscere il suo impegno costante per la tutela del territorio.

Valisa è stato per anni un punto di riferimento per chi si occupava di ambiente e paesaggio nella provincia di Varese. La sua conoscenza approfondita del territorio, frutto di anni di studio e osservazione attenta, ne aveva fatto una voce autorevole su tutte le questioni legate alla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale locale. Chi lo ha conosciuto ricorda la sua competenza, ma soprattutto la passione e la discrezione con cui affrontava l’impegno civile.

Silvio Valisa era anche il padre di Paolo Valisa, noto meteorologo del Centro Geofisico Prealpino. A lui aveva trasmesso l’amore per il sapere, il rispetto per la natura e quel rigore scientifico che caratterizzava il suo approccio alle questioni ambientali.