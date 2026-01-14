Varese News

A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: “non riusciamo a farci visitare”

Dopo il pensionamento del medico storico, la Sette Laghi ha individuato un sostituto che, però, può garantire solo 12 ore a settimana. Sono in corso altre ricerche per reperire ulteriori soluzioni

ambulatorio medico

“Il medico c’è ma non sono riuscita a farmi visitare”. “Il medico non risponde alle email”. “In coda c’erano troppe persone e non sono riuscita a farmi ricevere”.

Alcuni cittadini di Morgano hanno affidato alla pagina social “Sei di Mornago se…” le lamentele per la soluzione tampone trovata a chi è rimasto senza curante. È andato in pensione lo storico dottore che aveva in carico il numero massimo di assistiti e la decisione trovata per garantire un servizio sta riscontrando qualche criticità.

L’Asst Sette Laghi spiega che la situazione è complessa. Il problema della medicina territoriale è importante: a mano a mano che medici di medicina generale vanno in pensione non si trova, in modo automatico, chi subentra a causa della carenza di nuovi professionisti.

E così è successo anche a Mornago dove la Sette Laghi, responsabile delle cure primarie, ha attivato tutti i canali per reperire nuovi medici o sostituti per un numero limitato di ore o in ambulatorio temporaneo.
L’unico medico che ha dato disponibilità si è trovato a dover prendere in carico anche la situazione critica a Gazzada: ha così garantito copertura per 12 ore a settimana a Mornago e 9 a Gazzada.

La domanda di salute è chiaramente superiore, soprattutto in periodi critici come quello invernale, e la disponibilità oraria non è sufficiente a soddisfare la domanda di assistenza.

L’azienda ospedaliera ha aperto altri canali per trovare nuove disponibilità sia nell’ambito di Mornago sia in quelli limitrofi. È stato così possibile trovare ulteriori candidature per coprire il distretto di Gazzada così da liberare il medico che potrebbe concentrare il suo impegno a Mornago ampliando le ore di presenza. È una situazione che sta evolvendo di giorno in giorno e che richiede ancora qualche passaggio per garantire novità per gli assistiti.

La Sette Laghi assicura che le criticità sono note e che si stanno compiendo tutti i passi per trovare le migliori soluzioni e garantire il servizio a tutti i cittadini.

Pubblicato il 14 Gennaio 2026
