All’Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio un confronto europeo sul benessere attivo nella terza età

Si è svolto questa mattina, mercoledì 28 gennaio, all’Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio un importante momento di confronto europeo dedicato al benessere attivo nella terza età, nell’ambito del progetto Fili Urbani – Argento in Forma. L’iniziativa è rivolta alla promozione dell’invecchiamento attivo e al miglioramento del benessere fisico e sociale delle persone anziane.

L’incontro ha visto la partecipazione della delegazione del Dipartimento Sportivo della Municipalità di Vila Nova de Famalicão, in Portogallo, promotrice del programma “Mais e Melhores Anos” ospite ieri a radio Materia, considerata una delle esperienze più strutturate a livello europeo nel campo dell’attività fisica adattata per adulti e anziani. Un’occasione di scambio e approfondimento su buone pratiche e modelli di intervento replicabili a livello territoriale.

All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore all’Inclusione sociale del Comune di Busto Arsizio, Paola Reguzzoni, che ha sottolineato il valore del percorso avviato in città: «Per la nostra città è un progetto nuovo e che in poco tempo ha preso piede: oggi coinvolge circa 600 over 65 che ogni giorno svolgono attività di invecchiamento attivo. Dobbiamo complimentarci del risultato ma continuare a lavorare, evolvere e migliorare il servizio offerto; questo incontro con una realtà così grande è fonte di ispirazione».

La giornata si inserisce nel percorso di collaborazione promosso da Stare Bene Insieme APS, partner del progetto Fili Urbani, e nelle progettualità Erasmus+ Sport. L’obiettivo è rafforzare le competenze degli operatori e costruire reti territoriali sempre più inclusive e attente ai bisogni di una popolazione che invecchia, valorizzando il ruolo dell’attività fisica come strumento di benessere e inclusione sociale.