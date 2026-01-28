All’Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio un confronto europeo sul benessere attivo nella terza età
L’incontro ha visto la partecipazione della delegazione del Dipartimento Sportivo della Municipalità di Vila Nova de Famalicão, in Portogallo, promotrice del programma “Mais e Melhores Anos”
Si è svolto questa mattina, mercoledì 28 gennaio, all’Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio un importante momento di confronto europeo dedicato al benessere attivo nella terza età, nell’ambito del progetto Fili Urbani – Argento in Forma. L’iniziativa è rivolta alla promozione dell’invecchiamento attivo e al miglioramento del benessere fisico e sociale delle persone anziane.
L’incontro ha visto la partecipazione della delegazione del Dipartimento Sportivo della Municipalità di Vila Nova de Famalicão, in Portogallo, promotrice del programma “Mais e Melhores Anos” ospite ieri a radio Materia, considerata una delle esperienze più strutturate a livello europeo nel campo dell’attività fisica adattata per adulti e anziani. Un’occasione di scambio e approfondimento su buone pratiche e modelli di intervento replicabili a livello territoriale.
All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore all’Inclusione sociale del Comune di Busto Arsizio, Paola Reguzzoni, che ha sottolineato il valore del percorso avviato in città: «Per la nostra città è un progetto nuovo e che in poco tempo ha preso piede: oggi coinvolge circa 600 over 65 che ogni giorno svolgono attività di invecchiamento attivo. Dobbiamo complimentarci del risultato ma continuare a lavorare, evolvere e migliorare il servizio offerto; questo incontro con una realtà così grande è fonte di ispirazione».
La giornata si inserisce nel percorso di collaborazione promosso da Stare Bene Insieme APS, partner del progetto Fili Urbani, e nelle progettualità Erasmus+ Sport. L’obiettivo è rafforzare le competenze degli operatori e costruire reti territoriali sempre più inclusive e attente ai bisogni di una popolazione che invecchia, valorizzando il ruolo dell’attività fisica come strumento di benessere e inclusione sociale.
