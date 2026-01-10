Bolzoni rammaricato per la sconfitta: “dobbiamo migliorare l’approccio alle partite”

Francesco Bolzoni: “Quello che ho detto a loro è che sullo 0-2 è facile giocare, ma alla fine hanno avuto una reazione. Come sempre partiamo male, malissimo, e dobbiamo lavorarci tanto: nei primi minuti non riusciamo ad alzare la pressione, palla lunga, va in angolo e prendi gol. Prendere gol dopo tre minuti un po’ ti taglia le gambe.”

Bolzoni 2: “Fisicamente stiamo bene: Ferri e Schirò hanno fatto 100 minuti di grande intensità, Mastroianni è uscito cotto dopo 70 minuti intensi e Orfei ha fatto bene. La squadra dal punto di vista fisico c’è, il problema non è quello ma l’approccio, perché subire gol subito ti condiziona la partita.”

Bolzoni 3: “La formazione è stata particolare perché Renelus e Ganz hanno avuto la febbre per diversi giorni e su Renelus ho avuto il dubbio fino alla rifinitura. Anche con lui avremmo giocato con questo modulo e alla fine non abbiamo fatto male, potrebbe essere quello che utilizzeremo.”

Bolzoni 4: “Jacopo ha voglia di mettersi in mostra, ha le qualità che ci mancavano e si è fatto trovare pronto. Dopo il primo gol sperava di segnare ancora, dice di non aver visto Ganz, ma quando abbiamo un giocatore così in area dobbiamo servirlo.”

Bolzoni 5: “Qualcuno inizia a capire che bisogna cambiare qualcosa e levarsi di dosso il peso.”