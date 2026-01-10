Pro Patria ancora sconfitta, l’Inter U23 espugna lo “Speroni” per 2-1.
I tigrotti perdono per la sesta volta consecutiva, inutile il gol all'esordio del neoacquisto Jacopo Desogus
La Pro Patria cade anche contro l’Inter U23 che si impone 2-1 allo “Speroni”. I tigrotti incappano così nella sesta sconfitta consecutiva. Mister Bolzoni prova a mischiare le carte, proponendo un inedito 3-4-2-1 con in campo Orfei e Giudici contemporaneamente. Nonostante lo schieramento, chiaramente offensivo, i tigrotti come in molte altre partite stagionali, pagano un approccio alla partita decisamente non ottimale. Infatti l’Inter U23 è passata in vantaggio dopo appena 4 minuti, grazie ad un gol molto bello di La Gumina, che successivamente raddoppia su calcio di rigore. I biancoblù faticano a reagire creando il primo vero pericolo solo alla fine del primo tempo con Orfei. Nel secondo tempo i padroni di casa provano a rientrare in partita, riuscendoci solo al primo minuto di recupero, con il gol all’esordio di Desogus, arrivato in pieno recupero. La Pro Patria rimane così ferma a 12 punti al penultimo posto.
Fischio d’inizio
La Pro Patria inizia con un modulo inedito perchè mister Bolzoni opta per il 3-4-2-1, la novità riguarda l’impiego dal primo minuto di Orfei che si colloca sulla sinistra, mentre Giudici si alza sulla trequarti, lasciando la corsia di destra a Mora, al fianco di Citterio, alle spalle dell’unica punta Ferdinando Mastroianni.
L’Inter risponde con il 3-5-2 con Melgrati tra i pali, davnti a lui Re Cecconi, Alexiou e Prestia, in mezzo al campo ci sono Kamate, Fiordilino e Kaczmarski. Gli esterni sono Cocchi e Cinquegrano, in avanti Lavelli affianca La Gumina.
Primo tempo
Dopo appena 4′ l’Inter U23 passa in vantaggio con un gran gol di La Gumina, che calcia al volo e buca un incolpevole Rovida. Al 17′, Aliata ci prova di testa e manda il pallone alto. Al 27′ arriva un calcio di rigore per l’Inter U23 per un fallo di mano di Mora, assegnato dopo la revisione FVS, trasformato dal solito La Gumina, che come all’andata segna una doppietta. Tre minuti più tardi Rovida si supera su una conclusione di Lavelli, parando con i piedi. Al secondo dei tre minuti di recupero Orfei spreca un’occasione, su un tiro in diagonale da dentro l’area.
Secondo tempo
La ripresa si apre con un tiro di Mastroianni respinto da Melgrati, al 26′ azione personale di Orfei, il quale si accentra e conclude verso il secondo palo, ma non inquadra lo specchio. Al 34′ Rovida sventa un colpo di testa di Re Cecconi. Al 41′ Ganz calcia di prima su un bel passaggio di Renelus, con Melgrati che si supera ed evita il gol. Al primo dei cinque minuti di recupero i tigrotti riescono a segnare con il primo sigillo di Desogus che segna di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione e fissa il punteggio sul 2-1.
