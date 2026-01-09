Varese News

Pro Patria – Inter U23, la gara in diretta dallo “Speroni”

I Tigrotti di Bolzoni cercano di interrompere la serie negativa contro i giovani nerazzurri: appuntamento sabato 10 gennaio dalle 17.30. Segui e commenta con noi il match in #direttavn

La Pro Patria di Francesco Bolzoni cerca di rompere la serie senza successi in un match piuttosto affascinante, quello contro l’Inter U23 sul campo di casa dello “Speroni”. La gara è in programma sabato 10 gennaio a partire dalle 17,30. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).

Pubblicato il 09 Gennaio 2026
