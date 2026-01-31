Busto Arsizio continua a crescere e sfiora gli 85mila abitanti

Busto Arsizio cresce ancora e sfiora ormai quota 85mila abitanti: in un contesto di contrazione demografica che tocca tutta Italia, la città più popolosa della provincia di Varese non arretra, pur con alcuni elementi di debolezza.

I residenti in città al 31 dicembre 2025 – secondo il report reso noto dall’assessore ai demografici Mario Cislaghi – sono infatti 84.973 (41.097 maschi e 43.876 femmine).

Si è registrata una crescita di 505 unità rispetto al 31 dicembre 2024.

Busto si consolida quindi al quinto posto nella classifica delle città più popolose della Regione, dopo Milano, Brescia, Monza e Bergamo.

La città è in crescita costante negli ultimi anni, dopo un periodo di flessione solo negli anni del Covid. A sostenere la crescita immigrazione straniera ma anche da altre zone d’Italia.

L’invecchiamento della popolazione

Come tutta Italia, anche Busto fa i conti però con l’invecchiamento della popolazione.

In città lo spezzone demografico più rappresentato è quello dei 60enni – i nati nel 1965 – con 1.430 persone. Gli over 70 sono 16.242, pari al 19,1%, di cui 6.755 maschi e 9.487 femmine (lo scorso anno erano 16.016).

Sono 50 i cittadini che hanno raggiunto e superato i 100 anni, la più anziana ha compiuto 108 anni. Anche la presenza di centenari è in crescita: nel 2023 erano 39.

I cittadini stranieri

L’invecchiamento della popolazione è solo in parte compensato dall’immigrazione dall’estero, che fornisce nuove forze.

Gli stranieri – comunitari compresi – sono 10.142, 343 in più del 2024: oggi la quota di stranieri è del 11,94%.

Le principali provenienze sono Albania con 989 cittadini, Romania 920, Uruguay 618, Perù 976, Repubblica Popolare Cinese 457, Tunisia 331.

Da notare anche alcuni squilibri di genere: così tra i 611 cittadini dell’Ucraina ben 467 (oltre il 70%) sono donne, così come donne sono la maggioranza dei cittadini del Salvador (312 su 532).

All’opposto altre nazionalità vedono una maggioranza maschile: dei 519 cittadini dell’Egitto 321 sono uomini, così come maschi sono 359 dei 570 cittadini del Pakistan 570.

Diminuisce leggermente invece la dinamica delle cittadinanze italiane: gli stranieri che nel corso del 2025 hanno acquisito la cittadinanza italiana sono 361 (nel 2024 erano stati 373).