Cassa integrazione, Varese sotto pressione: i segnali di una crisi che non è più ciclica

Nel tessuto produttivo della provincia di Varese, tradizionalmente uno dei motori industriali della Lombardia, il ricorso alla cassa integrazione continua a rappresentare un indicatore sensibile dello stato di salute dell’economia locale.

I dati del 1° Rapporto 2026 sulla CIG di Uil Lombardia mostrano come, anche nel Varesotto, il 2025 sia stato un anno complesso, segnato da un aumento delle ore autorizzate e dei lavoratori coinvolti, inserito in un quadro regionale definito senza mezzi termini “preoccupante”.

LA CIG CRESCE DEL 6,5%

Nel dettaglio, in provincia di Varese le ore di cassa integrazione sono passate da 13.145.859 nel 2024 a 13.998.440 nel 2025, con un incremento di 852.581 ore pari a +6,5%. Parallelamente, il numero dei lavoratori interessati è salito da 6.444 a 6.862 unità, con una crescita anch’essa del 6,5%. Un aumento più contenuto rispetto ad altre province lombarde, ma comunque significativo perché inserito in una tendenza strutturale e non episodica.

L’analisi per settori produttivi conferma il peso dell’industria: nel Varesotto le ore di Cig industriale crescono del 7%, passando da 12,7 a 13,6 milioni circa. In calo invece l’edilizia (-23,4%), mentre il commercio registra un forte aumento percentuale (+56,4%), pur su volumi assoluti più ridotti. Dati che indicano come la pressione occupazionale non riguardi singole aziende isolate, ma attraversi filiere e comparti differenti.

IL QUADRO REGIONALE

Il quadro va letto insieme alla dinamica regionale. In Lombardia, nel 2025, diminuisce la cassa integrazione ordinaria (-1,8%), mentre esplode quella straordinaria con un +23,3%. Un segnale chiaro, secondo Uil Lombardia, che il sistema produttivo non sta vivendo una semplice fase ciclica, ma è coinvolto in riorganizzazioni, transizioni industriali e crisi settoriali con effetti diretti sull’occupazione.

A livello territoriale, Varese rientra tra le province dove crescono sia le ore di CIG sia i lavoratori coinvolti, insieme a realtà come Brescia, Bergamo, Monza Brianza, Lodi e Cremona. Riduzioni registrate altrove, sottolinea il sindacato, non vanno automaticamente interpretate come segnali di ripresa, ma possono riflettere la conclusione di periodi di ammortizzatori o lo spostamento delle crisi su altri strumenti.

LA CIG NON È GESTIONE DELL’ATTESA

Secondo il segretario confederale Uil Lombardia Salvatore Monteduro, la cassa integrazione resta uno strumento essenziale di tutela del reddito, ma non può trasformarsi in una semplice “gestione dell’attesa”. Serve una strategia regionale integrata che tenga insieme protezione occupazionale, politiche industriali attive e governo delle transizioni produttive. Per il Varesotto, come per l’intera Lombardia, la sfida è evitare che la Cig diventi l’anticamera della perdita definitiva del posto di lavoro, accompagnando i numeri con scelte capaci di ridare prospettiva a lavoratori e territori.