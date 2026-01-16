Chiude in positivo la stagione del pattinaggio su ghiaccio a Saronno: in 6.100 al Palaexbo
Dalle feste in pista ai primi passi sul ghiaccio: la pista di Saronno Servizi si conferma un successo anche nella stagione 2025
Si chiude con numeri in netta crescita la stagione della pista di pattinaggio su ghiaccio di Saronno Servizi, allestita anche quest’anno in via Miola. A testimoniarne il successo sono i 6.133 ingressi totali registrati nel 2025, contro i 5.297 del 2024, con un aumento che conferma la centralità dell’impianto tra le proposte per il tempo libero invernale in città.
Feriali in crescita e famiglie protagoniste
Particolarmente significativo è il dato relativo agli ingressi nei giorni feriali, cresciuti da 794 a 1.133: un segnale chiaro di una frequentazione costante durante tutta la settimana, e non più concentrata solo nei weekend. L’impianto ha saputo attrarre un pubblico variegato, dai gruppi di amici alle famiglie, con 962 biglietti ridotti, 974 ingressi interi e 274 formule family vendute nel corso della stagione.
Debuttanti e feste in pista
Altro indicatore dell’ampia partecipazione è rappresentato dai noleggi pattini, che hanno superato quota 2.700: un dato che racconta anche l’interesse di molti principianti o curiosi che si sono avvicinati al pattinaggio per la prima volta. Non sono mancate neppure le occasioni di festa: ben 42 eventi “on ice” hanno animato la pista, contribuendo a renderla un punto di riferimento non solo sportivo ma anche sociale per la comunità.
Una scommessa vinta
Per Saronno Servizi, che gestisce la pista nell’ambito delle proprie attività sportive e ricreative, si tratta di un bilancio positivo che conferma l’efficacia dell’offerta. L’impianto si è dimostrato capace di coinvolgere migliaia di persone, offrendo un’occasione di divertimento accessibile e inclusiva.
