Chiude in positivo la stagione del pattinaggio su ghiaccio a Saronno: in 6.100 al Palaexbo

Si chiude con numeri in netta crescita la stagione della pista di pattinaggio su ghiaccio di Saronno Servizi, allestita anche quest’anno in via Miola. A testimoniarne il successo sono i 6.133 ingressi totali registrati nel 2025, contro i 5.297 del 2024, con un aumento che conferma la centralità dell’impianto tra le proposte per il tempo libero invernale in città.

Feriali in crescita e famiglie protagoniste

Particolarmente significativo è il dato relativo agli ingressi nei giorni feriali, cresciuti da 794 a 1.133: un segnale chiaro di una frequentazione costante durante tutta la settimana, e non più concentrata solo nei weekend. L’impianto ha saputo attrarre un pubblico variegato, dai gruppi di amici alle famiglie, con 962 biglietti ridotti, 974 ingressi interi e 274 formule family vendute nel corso della stagione.

Debuttanti e feste in pista

Altro indicatore dell’ampia partecipazione è rappresentato dai noleggi pattini, che hanno superato quota 2.700: un dato che racconta anche l’interesse di molti principianti o curiosi che si sono avvicinati al pattinaggio per la prima volta. Non sono mancate neppure le occasioni di festa: ben 42 eventi “on ice” hanno animato la pista, contribuendo a renderla un punto di riferimento non solo sportivo ma anche sociale per la comunità.

Una scommessa vinta

Per Saronno Servizi, che gestisce la pista nell’ambito delle proprie attività sportive e ricreative, si tratta di un bilancio positivo che conferma l’efficacia dell’offerta. L’impianto si è dimostrato capace di coinvolgere migliaia di persone, offrendo un’occasione di divertimento accessibile e inclusiva.