Consiglieri per un giorno 5.0”: anche due scuole varesine nel progetto di educazione civica del Consiglio regionale
Gli studenti parteciperanno a sedute simulate del Consiglio regionale presentando progetti di legge frutto di un percorso di educazione civica
Sono circa 900 gli studenti lombardi che parteciperanno all’edizione 2026 di “Consiglieri per un giorno 5.0”, il progetto del Consiglio regionale che punta a far conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni ai ragazzi delle scuole superiori.
All’iniziativa, che coinvolge 26 istituti di 8 province, aderiscono anche due scuole della provincia di Varese: l’ISIS “I. Newton” di Varese e l’ISIS “J.M. Keynes” di Gazzada Schianno.
Il percorso si concluderà tra maggio e giugno con otto sedute simulate di Consiglio regionale, in cui gli studenti interpreteranno il ruolo di consiglieri, divisi in maggioranza e opposizione, e discuteranno i progetti di legge elaborati durante l’anno.
