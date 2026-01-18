Cuore neroverde al “Provasi”: la Castellanzese impone lo 0-0 alla Folgore Caratese

(Foto: Mauro Lucchi)

Un punto che vale oro e che conferma la solidità della Castellanzese. Al “Provasi” i neroverdi fermano la corsa della capolista Folgore Caratese con uno 0-0 che racconta molto più di quanto dica il tabellino: una prestazione di cuore, ordine e coraggio per i ragazzi di mister Ivan Del Prato, capaci di giocare alla pari contro la prima della classe nonostante un’infermeria ancora troppo affollata.

Un primo tempo di carattere

Senza pedine fondamentali come Colombo, Frigerio, Oleoni, Selmo e lo squalificato capitan Gritti, la Castellanzese non si è lasciata intimorire. L’avvio di gara ha visto la Folgore Caratese provare a far valere il peso del primato, rendendosi pericolosa nei primi quindici minuti con le folate di Gambino e Forchignone. La risposta neroverde non si è fatta attendere: una difesa granitica ha contenuto le sfuriate ospiti, permettendo a Castelletto e Vernocchi di innescare le ripartenze. La palla gol più nitida del primo tempo è capitata sui piedi di Chessa che, dopo una splendida combinazione corale, ha visto il suo diagonale spegnersi di poco a lato.

Difesa solida e attacco propositivo

Nella ripresa lo spartito non è cambiato. La Castellanzese è rientrata in campo con la stessa determinazione, sfiorando il vantaggio ancora con Chessa, anticipato di un soffio da Masi in area piccola. Dall’altra parte, Poli ha risposto presente quando chiamato in causa, neutralizzando con sicurezza una spettacolare sforbiciata di Forchignone. La spinta neroverde è proseguita con Guerrisi, tra i migliori in campo per intensità e qualità, che al quarto d’ora ha seminato il panico nella difesa biancazzurra prima di vedere il suo tiro respinto dal muro ospite.

Un pareggio di prestigio

Il finale è stato un continuo botta e risposta, ma le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Per la Castellanzese si tratta del secondo risultato utile consecutivo dopo la sosta, un pareggio che muove la classifica e dà continuità al percorso salvezza. La capacità di soffrire e contrattaccare dimostrata oggi al “Provasi” contro la regina del girone è il miglior segnale possibile in vista dei prossimi impegni, confermando che il gruppo è compatto e sa sopperire anche alle assenze più pesanti.

TABELLINO

CASTELLANZESE – FOLGORE CARATESE 0–0 (0-0)

CASTELLANZESE (3-4-1-2): Poli; Airaghi, Tordini, Rusconi; Boccadamo (36’ st Foglio), Lacchini, Castelletto, Micheri; Vernocchi (23’ st Giuliani); Chessa, Guerrisi. A disposizione: Giroletti, Rausa, Robbiati, Merkaj, Oldani, Colombo Ric., Cirigliano. Allenatore: Ivan Del Prato

FOLGORE CARATESE (4-3-2-1): Salvalaggio; Masi (38’ st Bellia), Samotti, Aprile, Biondini (18’ st Scrivanti); Piantoni, Castellano, Campani; Gambino (18’ st Tremolada), Forchignone (31’ st Gjonaj); Capelli ((37’ st Binous). A disposizione: Spada, Mutanda, Vona, Tessitori. Allenatote: Nicola Belmonte

ARBITRO: Lorenzo Spinelli di Cuneo; assistenti Stefano Merlina di Chivasso e Albulen Muca di Alessandria

AMMONITI: 37’ pt Biondini (FC), 14’ st Tordini (C), 17’ st Vernocchi (C), 38’ st Piantoni (FC), 48’ st Campani (FC)

RECUPERO: 0’ + 4’

20° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Scanzorosciate – Virtus CGB 1-0, Casatese – Caldiero 1-1, CASTELLANZESE – FOLGORE CARATESE 0-0, Leon – Breno 3-1, Pavia – Oltrepò 0-0, VARESINA – SONDRIO 0-2, Villa Valle – Brusaporto 2-1, Vogherese – Real Calepina 1-2, Chievo – Milan Futuro 0-2.

Classifica

Caratese 42; Milan Futuro, Brusaporto, Chievo Verona 34; Villa Valle 33; Casatese 32; Virtus CBG 30; Caldiero 28; Leon, Breno 27; Castellanzese, Oltrepò (-1) 26; Real Calepina 24; Scanzorosciate 21; Varesina 17; Pavia 16; Sondrio 13; Vogherese (-2) 11.