Varese News

Tempo libero

“Dalle api al miele”: cinque lezioni pratiche per conoscere il mondo delle api a Materia

Da venerdì 6 febbraio dalle 20:30 alle 22:30 un corso di cinque serate per imparare i fondamenti dell’apicoltura sostenibile e scoprire come si produce il miele. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2026

Prende il via da venerdì 6 febbraio il corso di apicoltura sostenibile “Dalle api al miele: un viaggio pratico e culinario nell’apicoltura sostenibile”, organizzato da Varese Corsi per tutti gli appassionati della natura e del mondo delle api.

Il percorso si sviluppa in cinque lezioni settimanali, ogni venerdì dalle 20:30 alle 22:30, e propone un’introduzione pratica e coinvolgente all’apicoltura: dai fondamenti della gestione di un alveare al ruolo ecologico delle api, fino ai segreti per produrre miele rispettando l’ambiente.

Il corso affronta tematiche legate alla sostenibilità e alla cura degli insetti impollinatori, esplorando l’importanza delle api nell’ecosistema e offrendo ai partecipanti nozioni utili per comprendere e valorizzare la produzione del miele. Le lezioni saranno curate da Federico Tesser, esperto formatore che guida i partecipanti alla scoperta pratica dell’apicoltura, combinando aspetti culturali e tecnici in un’esperienza formativa aperta a tutti.

Le iscrizioni sono già aperte.

Clicca qui per iscriverti

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
chiara.ferraro@varesenews.it
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.