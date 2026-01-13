“Dalle api al miele”: cinque lezioni pratiche per conoscere il mondo delle api a Materia
Da venerdì 6 febbraio dalle 20:30 alle 22:30 un corso di cinque serate per imparare i fondamenti dell’apicoltura sostenibile e scoprire come si produce il miele. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni
Prende il via da venerdì 6 febbraio il corso di apicoltura sostenibile “Dalle api al miele: un viaggio pratico e culinario nell’apicoltura sostenibile”, organizzato da Varese Corsi per tutti gli appassionati della natura e del mondo delle api.
Il percorso si sviluppa in cinque lezioni settimanali, ogni venerdì dalle 20:30 alle 22:30, e propone un’introduzione pratica e coinvolgente all’apicoltura: dai fondamenti della gestione di un alveare al ruolo ecologico delle api, fino ai segreti per produrre miele rispettando l’ambiente.
Il corso affronta tematiche legate alla sostenibilità e alla cura degli insetti impollinatori, esplorando l’importanza delle api nell’ecosistema e offrendo ai partecipanti nozioni utili per comprendere e valorizzare la produzione del miele. Le lezioni saranno curate da Federico Tesser, esperto formatore che guida i partecipanti alla scoperta pratica dell’apicoltura, combinando aspetti culturali e tecnici in un’esperienza formativa aperta a tutti.
Le iscrizioni sono già aperte.
Clicca qui per iscriverti
Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.
