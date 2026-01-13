I corsi di febbraio a Materia: un programma dedicato alle api, inglese, francese e al tai chi
Cinque corsi per apprendere le basi delle lingue straniere e approfondire il mondo dell'apicoltura. Le iscrizioni sono già aperte, qui tutte le informazioni
Per la primavera Materia rinnova la collaborazione con Varese Corsi e mette in calendario una serie di corsi che coprono ambiti diversi e si rivolgono a pubblici altrettanto differenti.
A febbraio sono in programma cinque corsi, dedicati a molteplici discipline che toccano cultura, sport e cucina. Tra le proposte in partenza figurano corsi di lingue straniere, come inglese pre‑intermedio e francese base, un corso di apicoltura e due corsi di tai chi chuan.
Materia conferma così la propria funzione di spazio aperto e partecipato, in cui la formazione non è un evento isolato ma un processo che si sviluppa lungo l’anno. Le iscrizioni sono aperte, per maggiori informazioni consultare il sito di Varese Corsi cliccando qui
I corsi di febbraio
Inglese pre-intermedio A2. Questo corso è il trampolino ideale per espandere le proprie competenze comunicative e linguistiche per arrivare al B1. Dodici lezioni da martedì 3 febbraio dalle 20:00 alle 21:00, per iscriversi cliccare qui
Francese base A1/A2. Pensato per chi possiede una conoscenza base o pre-intermedia e desidera consolidare le proprie competenze comunicative per sentirsi più sicuro. Dodici lezioni da giovedì 5 febbraio dalle 18:00 alle 19:00, per iscriversi cliccare qui
Dalle api al miele. Un affascinante percorso nel mondo dell’apicoltura per esplorare le basi di questa antica pratica.Cinque lezioni da venerdì 6 febbraio dalle 20:30 alle 22:30, per iscriversi cliccare qui
Tai Chi Chuan base. Attraverso esercizi fluidi e mirati, si scoprirà una pratica che agisce in profondità, migliorando significativamente l’equilibrio, la coordinazione e il benessere psicofisico generale. Quindici lezioni da lunedì 9 febbraio dalle 18:30 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui
Tai Chi Chuan base 2. Un proseguimento per chi ha già acquisito le prime basi della disciplina e desidera approfondire e affinare la propria pratica. Quindici lezioni da mercoledì 11 febbraio dalle 18:30 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui
Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.