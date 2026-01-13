Varese News

I corsi di febbraio a Materia: un programma dedicato alle api, inglese, francese e al tai chi

Cinque corsi per apprendere le basi delle lingue straniere e approfondire il mondo dell'apicoltura. Le iscrizioni sono già aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2026

Per la primavera Materia rinnova la collaborazione con Varese Corsi e mette in calendario una serie di corsi che coprono ambiti diversi e si rivolgono a pubblici altrettanto differenti.

A febbraio sono in programma cinque corsi, dedicati a molteplici discipline che toccano cultura, sport e cucina. Tra le proposte in partenza figurano corsi di lingue straniere, come inglese pre‑intermedio e francese base, un corso di apicoltura e due corsi di tai chi chuan.

Materia conferma così la propria funzione di spazio aperto e partecipato, in cui la formazione non è un evento isolato ma un processo che si sviluppa lungo l’anno.  Le iscrizioni sono aperte, per maggiori informazioni consultare il sito di Varese Corsi cliccando qui

I corsi di febbraio

Inglese pre-intermedio A2. Questo corso è il trampolino ideale per espandere le proprie competenze comunicative e linguistiche per arrivare al B1. Dodici lezioni da martedì 3 febbraio dalle 20:00 alle 21:00, per iscriversi cliccare qui

Francese base A1/A2. Pensato per chi possiede una conoscenza base o pre-intermedia e desidera consolidare le proprie competenze comunicative per sentirsi più sicuro. Dodici lezioni da giovedì 5 febbraio dalle 18:00 alle 19:00, per iscriversi cliccare qui

Dalle api al miele. Un affascinante percorso nel mondo dell’apicoltura per esplorare le basi di questa antica pratica.Cinque lezioni da venerdì 6 febbraio dalle 20:30 alle 22:30, per iscriversi cliccare qui

Tai Chi Chuan base. Attraverso esercizi fluidi e mirati, si scoprirà una pratica che agisce in profondità, migliorando significativamente l’equilibrio, la coordinazione e il benessere psicofisico generale. Quindici lezioni da lunedì 9 febbraio dalle 18:30 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui

Tai Chi Chuan base 2. Un proseguimento per chi ha già acquisito le prime basi della disciplina e desidera approfondire e affinare la propria pratica. Quindici lezioni da mercoledì 11 febbraio dalle 18:30 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui

Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno.

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 13 Gennaio 2026
