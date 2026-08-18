“Crisi clima, ecoansia e buone abitudini”: Nel secondo Aperidate si è parlato di ambiente

Nuovo appuntamento questa sera, martedì 18 agosto, per Aperi-Date a tema, il ciclo di incontri promosso dall’aps Anche Io negli spazi di Materia. La serata dedicata all’ambiente ha riproposto la formula che caratterizza l’iniziativa: tre tavoli, tre domande differenti e quindici minuti a disposizione per ogni gruppo prima di cambiare postazione e confrontarsi con nuovi interlocutori.

La discussione ha attraversato temi diversi, dal cambiamento climatico alle abitudini quotidiane, fino al rapporto personale con la natura e alle scelte che ciascuno può compiere per ridurre il proprio impatto ambientale. Il continuo alternarsi dei partecipanti ai tavoli ha favorito uno scambio di idee dinamico e partecipato, permettendo di ascoltare esperienze e punti di vista differenti.

Ad arricchire il confronto è stata anche la presenza di Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese, che ha preso parte alla serata contribuendo alla riflessione sui temi ambientali affrontati durante gli incontri. L’appuntamento ha confermato ancora una volta la capacità di Materia di ospitare momenti di dialogo informale e partecipazione, capaci di mettere in contatto persone diverse attorno a temi di interesse comune.

Con quello dedicato all’ambiente si è concluso il terzo dei quattro appuntamenti in programma: il ciclo Aperi-Date a tema si chiuderà martedì prossimo con una serata dedicata ai viaggi, tra racconti, suggerimenti, ricordi e idee per nuove avventure da mettere in valigia.

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