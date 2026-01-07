Varese News

È morto Antonio Carcano, storico dirigente delle Acli di Varese

Negli anni sessanta è stato presidente provinciale delle Acli e fondatore della FAP Acli varesina. I funerali venerdì 9 gennaio a Giubiano

È morto Antonio Carcano, storico dirigente delle Acli di Varese. Negli anni sessanta è stato presidente provinciale dell’associazione e successivamente fondatore e primo segretario della FAP Acli di Varese.

Il funerale si terrà venerdì 9 gennaio alle ore 15:00 presso la parrocchia Sant’Ambrogio di Giubiano, in piazza Biroldi 3 a Varese.

Le esequie saranno precedute dal rosario alle ore 14:30.

Antonio Carcano

07 Gennaio 2026
