È morto Antonio Carcano, storico dirigente delle Acli di Varese
Negli anni sessanta è stato presidente provinciale delle Acli e fondatore della FAP Acli varesina. I funerali venerdì 9 gennaio a Giubiano
È morto Antonio Carcano, storico dirigente delle Acli di Varese. Negli anni sessanta è stato presidente provinciale dell’associazione e successivamente fondatore e primo segretario della FAP Acli di Varese.
Il funerale si terrà venerdì 9 gennaio alle ore 15:00 presso la parrocchia Sant’Ambrogio di Giubiano, in piazza Biroldi 3 a Varese.
Le esequie saranno precedute dal rosario alle ore 14:30.
