È morto Antonio Carcano, storico dirigente delle Acli di Varese. Negli anni sessanta è stato presidente provinciale dell’associazione e successivamente fondatore e primo segretario della FAP Acli di Varese.

Il funerale si terrà venerdì 9 gennaio alle ore 15:00 presso la parrocchia Sant’Ambrogio di Giubiano, in piazza Biroldi 3 a Varese.

Le esequie saranno precedute dal rosario alle ore 14:30.