Effetto-nome: quando “le lettere” determinano il nostro futuro

Effetto-nome, come il nome ci cambia la vita di Paola Urbani, EPSYLON Editrice 2025, è un’opera in cui l’autrice svela come i nomi hanno un’influenza sulla nostra vita e possono determinare il destino. I nomi hanno un effetto e un potere sulle nostre scelte. Il nome è il nostro primo amore. Avere un nome è la chiave del nostro essere al mondo. (puoi comprarlo qui)

L’autrice in un notevole excursus storico ricorda che presso le popolazioni antiche il nome proteggeva il suo portatore; aveva una funzione magica che prima o poi si sarebbe rivelata al suo portatore.

Perfino tenere nascosto il nome in molte civiltà antiche serviva a mantenerlo al riparo da chi, scoprendolo, avrebbe potuto servirsene. Nell’antico Egitto ogni bambino alla nascita riceveva due nomi: uno “piccolo” che si poteva rivelare, l’altro “grande”, quello vero, doveva rimanere segreto.

La scoperta dell’Effetto-nome lo si deve a Jozef Nuttin, psicologo belga il quale dirigeva un laboratorio di Psicologia sperimentale all’Università Cattolica di Lovanio.

Nuttin ha un’intuizione incredibile: è convinto che le persone valorizzino le lettere che compongono il loro nome. La chiave NLE: Name, Letter, Effect. All’inizio Nuttin viene completamente ignorato. La svolta avviene invece nel 1995, data in cui la ricerca di Nuttin viene considerata nell’ambiente accademico.

C’è un destino nel nome? Se un bambino lo chiamate Adolf: siete concordi che porterà già in sé un’eredità negativa difficile da ignorare? Questo nome insidioso metterà verosimilmente a dura prova l’autostima del suo possessore.

L’autrice pone una domanda: ma chi ama il suo nome è più felice? Più apprezziamo il nostro nome tanto più ci sentiamo bene, siamo ottimisti, non temiamo il futuro.

Quest’affermazione predetta è confermata da uno studio cinese del 2014 “Liking for name predicts happiness”.

Che dire della firma? Con la firma ci assumiamo responsabilità verso gli altri, ma verso anche a noi stessi. È stato dimostrato che firmare agisce sull’autostima, conferma l’identità. Effetto-firma; quest’ultima è uno status. La firma è grande? Piccola? Ha dei paraffi? È sottolineata? È curva o angolosa?

Come scrisse Max Pulver, psicologo, filosofo e grafologo: nella firma c’è tutta la nostra storia, è una biografia in sintesi. Nella firma vi è un disegno nascosto, meno consapevole.

In conclusione le ricerche di Nuttin mostrano che il potere del nome esiste e ci condiziona. Amare il nostro nome ci fa bene, ci rende felici e in armonia con il mondo.

L’autrice a fine opera mostra diverse firme famose con relative interpretazioni. Tra queste spiccano i nomi di Vladimir Putin e Donald Trump.

In appendice troverete un test curioso per conoscere se ti ami e quanto ti ami. Paola Urbani ci dona un’opera unica nel suo genere in cui Effetto-nome rivelerà al lettore come un nome può cambiare realmente la vita.

L’autrice

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE PRESA DAL LIBRO EFFETTO-NOME.

Paola Urbani, è laureata in filosofia e presidente onorario AGIF (Associazione italo-francese di grafologia).

Autrice di vari libri di grafologia, di cui “Immaginare la scrittura perfetta” e “Test proiettivi” con S. Fiore già

pubblicati con Epsylon, ama anche scrivere fiction. Nel 2025 ha vinto il primo premio Achille Campanile con

“Io sono Lucky”, mentre una prema versione di Effetto-nome è stata premiata al concorso “Il Saggista”.