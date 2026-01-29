Varese News

“L’ingresso di un coltello a scuola non può essere minimizzato”

Lo dicel ’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso commenta così il maldestro ferimento all’istituto superiore Daverio Casula Nervi di Varese

«Anche quando non si tratta di un’aggressione volontaria, l’ingresso di un coltello in una scuola resta un fatto grave che non può essere minimizzato. Non è per niente ‘un gioco’».

L’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso commenta così quanto accaduto all’istituto superiore Daverio Casula Nervi di Varese.

«Quanto accaduto dimostra che comportamenti imprudenti e irresponsabili possono trasformarsi in situazioni pericolose in pochi istanti, come conferma il ferimento di uno studente. La scuola deve essere e restare un luogo sicuro, dove il rispetto delle regole è un presupposto fondamentale della convivenza».

«Episodi come questo richiamano famiglie, istituzioni scolastiche e comunità educante a una responsabilità condivisa, che passa dalla prevenzione, dall’educazione civica e da una maggiore consapevolezza tra i ragazzi sui rischi di gesti superficiali. È importante intervenire con fermezza sul piano educativo, perché la sicurezza nelle scuole si costruisce ogni giorno, prima di tutto attraverso il rispetto delle regole».

Il dirigente della scuola ha annunciato provvedimenti duri, mentre è ancora da capire quali saranno le conseguenze sul piano penale.

Polizia a scuola a Varese dopo che un ragazzo è rimasto ferito al dito con una lama

Pubblicato il 29 Gennaio 2026
