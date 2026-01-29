Polizia a scuola a Varese dopo che un ragazzo è rimasto ferito al dito con una lama

Un ragazzo ha riportato una ferita superficiale a un pollice a seguito di un “gioco” tra studenti avvenuto nella mattinata di lunedì 29 gennaio all’interno dell’istituto Itet Daverio Casula Nervi di Varese, in via Bertolone.

Ferita lieve, nessun trasporto in ospedale

Secondo le prime frammentarie informazioni raccolte sul posto, si sarebbe trattato di un episodio tra compagni di classe, degenerato fino al punto in cui uno dei due è rimasto ferito con un coltello. Nonostante la dinamica abbia destato preoccupazione, il ragazzo ferito ha riportato solo una lesione superficiale al pollice, senza necessità di cure ospedaliere.

Secondo quanto si apprende dopo le verifiche della polizia e dell’autorità scolastica i due stavano maneggiando un coltello quando, probabilmente per un gesto inconsulto, uno dei due si è ferito. Alla base dei fatti non sembra dunque esserci una vera e propria lite ma gli organi competenti porcederanno nell’esatta ricostruzione die fatti.

Sul posto polizia e ambulanza

Per precauzione è stata comunque inviata un’ambulanza, che però non ha effettuato alcun trasporto. Sul posto sono intervenute anche due volanti della Polizia di Stato, che si sono fermate all’esterno dell’edificio scolastico per accertamenti e per raccogliere le testimonianze utili a ricostruire quanto accaduto. Il coltello è stato sequestrato e il protagonista della vicenda convocato in questura.

L’attività didattica è proseguita

Non risultano altri studenti coinvolti né conseguenze per l’ordine pubblico. La scuola non è stata evacuata e le lezioni sono proseguite normalmente. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire i contorni della vicenda, anche attraverso il confronto con il personale scolastico e i compagni di classe dei ragazzi coinvolti.