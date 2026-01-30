L’Istituto Varesino di Storia del Novecento si presenta a Gallarate

Il neocostituito Istituto Varesino di Storia del Novecento si presenta a Gallarate: dopo le precedenti date a Varese e Busto Arsizio, sarà presentato mercoledì 4 febbraio 2025 alle ore 18.00, alla sede Anpi “A. Colombo”, in vicolo del Gambero 4.

Sarà l’occasione per illustrare finalità, obiettivi e programmi dell’associazione, che nasce con l’intento di promuovere una riflessione storica rigorosa e accessibile sul Novecento, con particolare attenzione al contesto varesino e lombardo.

Nel corso della serata interverranno i membri del Consiglio direttivo dell’Istituto, guidato da Claudio Mezzanzanica, che presenteranno le linee di lavoro e le attività previste, rivolte non solo agli studiosi ma anche alla cittadinanza, alle scuole e alle realtà associative del territorio.

L’iniziativa è aperta al pubblico senza prenotazione.