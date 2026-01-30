L’Istituto Varesino di Storia del Novecento si presenta a Gallarate
Dopo le precedenti date a Varese e Busto Arsizio, presentazione gallaratese alla sede Anpi di vicolo del Gambero
Il neocostituito Istituto Varesino di Storia del Novecento si presenta a Gallarate: dopo le precedenti date a Varese e Busto Arsizio, sarà presentato mercoledì 4 febbraio 2025 alle ore 18.00, alla sede Anpi “A. Colombo”, in vicolo del Gambero 4.
Sarà l’occasione per illustrare finalità, obiettivi e programmi dell’associazione, che nasce con l’intento di promuovere una riflessione storica rigorosa e accessibile sul Novecento, con particolare attenzione al contesto varesino e lombardo.
Nel corso della serata interverranno i membri del Consiglio direttivo dell’Istituto, guidato da Claudio Mezzanzanica, che presenteranno le linee di lavoro e le attività previste, rivolte non solo agli studiosi ma anche alla cittadinanza, alle scuole e alle realtà associative del territorio.
L’iniziativa è aperta al pubblico senza prenotazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.