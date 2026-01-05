Perché gli Stati Uniti continuano a intervenire (anche quando “non funziona”)

Il 3 gennaio 2026, dopo l’operazione che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump ha parlato di una delle “più potenti” dimostrazioni di forza americana e, soprattutto, ha detto una frase chiarissima: “Governeremo il Paese fino a una transizione sicura”. A molti, questa scena riaccende un ricordo: quando togli un dittatore, la parte difficile inizia dopo. Non lo dicono solo gli storici: lo dicono anche investitori e analisti geopolitici, che ricordano Afghanistan, Iraq, Libia e il fatto che le transizioni “post-autoritare” tendono a essere lunghe e non lineari.

E allora la domanda scomoda è: se dal 1945 in avanti la storia è piena di “dopo” complicati, perché continuano a farlo? Per rispondere bisogna avere chiara la definizione di successo. Dal punto di vista storico forse la stabilità a lungo termine (misurata in decenni, non mesi) e l’allineamento geopolitico favorevole agli USA (in termini di alleanze, cooperazione, ordine internazionale), sono quelli più solidi, perché permettono il raggiungimento di altri obiettivi strategici. Se avete un po’ di curiosità e pazienza, proviamo insieme a scorrere la lista in ordine storico degli interventi americani valutando, caso per caso, cosa è successo e quale esito è stato raggiunto su questi due indicatori chiave.

1) Germania (1945 → anni ’50): voto 10/10

Dopo la guerra, c’è stata occupazione, una lunga ricostruzione materiale e delle istituzioni, abilitati dal Piano Marshall (soldi veri) che parte nel 1948 e accelera la ripresa europea. Risultato: Germania Ovest stabile e poi pienamente integrata nell’Occidente (NATO nel 1955). Qui il “dopo” è stato gestito davvero.

2) Giappone (1945–1952): 10/10

Occupazione alleata fino al Trattato di San Francisco, in vigore dal 28 aprile 1952. Risultato: stabilità, crescita, alleanza strategica duratura con gli USA. È un altro caso da manuale.

3) Corea (1950–1953): 7/10

Armistizio firmato il 27 luglio 1953: guerra finita “a metà”, penisola divisa. Oggi la Sud Corea è stabile e alleata. Ma il Nord resta una minaccia strutturale. Quindi un successo parziale.

4) Vietnam (escalation USA anni ’60 → 1975): 1/10

Il simbolo del disastro è la caduta di Saigon (30 aprile 1975). Risultato: obiettivo politico mancato, costo enorme, trauma interno USA, e il paese non finisce “allineato” a Washington.

Qui il “dopo” è proprio l’opposto del successo.

5) Cambogia (bombardamenti 1969–1973): 0–1/10

Primo bombardamento USA in Cambogia: 18 marzo 1969 (Operation Menu). Poi la campagna si amplia (1970–1973). Risultato storico: destabilizzazione, guerra civile, e un “dopo” tragico (anche se le cause sono molte). Uno dei casi più bui.

6) Grenada (1983): 8/10

Operazione iniziata il 25 ottobre 1983: obiettivo rapido, scala piccola. Risultato: cambio di governo, stabilità interna relativamente rapida, allineamento sì. Funziona perché è “piccolo” e chiaro.

7) Panama (1989–1990): 8/10

Operazione iniziata il 20 dicembre 1989. Il dittatore Noriega si arrende il 3 gennaio 1990. Risultato: obiettivo immediato raggiunto e, nel lungo periodo, paese abbastanza stabile e allineato.

Caso “chirurgico” (rispetto ad altri).

8) Kuwait / Guerra del Golfo (1991): 9/10

Offensiva di terra dal 24 febbraio 1991, Kuwait liberato, guerra chiusa il 28 febbraio.

Risultato: obiettivo dichiarato centrato (ripristino sovranità Kuwait), forte coalizione internazionale, allineamento favorevole. Uno dei successi “classici”.

9) Somalia (1992–1993): 2/10

Mandato umanitario che scivola verso missioni coercitive; la battaglia di Mogadiscio (3–4 ottobre 1993) diventa svolta psicologica. Risultato: ritiro, instabilità cronica. Esempio perfetto di missione degenerata.

10) Haiti (1994): 4/10

Operation Uphold Democracy inizia il 19 settembre 1994. Risultato: ripristino di un governo, ma stabilità di lungo periodo fragile. Vittoria breve, “dopo” debole.

11) Bosnia (1995): 6/10

Accordi di Dayton firmati il 14 dicembre 1995. Risultato: fine della guerra, stabilità relativa; ma sistema politico complicato e tensioni mai del tutto spente. Non è “felice”, ma è un “dopo” gestito meglio di molti altri.

12) Kosovo (1999): 6/10

Risoluzione ONU 1244 adottata il 10 giugno 1999. Risultato: stop a una parte della violenza, presenza internazionale; status contestato per anni. Stabilità sì, ma incompleta e politicizzata.

13) Afghanistan (2001–2021): 2/10

Le operazioni di combattimento iniziano il 7 ottobre 2001, a un mese dall’attacco alle Torri. Ritiro USA completato 30 agosto 2021; ritorno dei Talebani. Obiettivo iniziale (colpire al-Qaeda) ok; “costruire uno Stato” no.

14) Iraq (2003): 1/10

Invasione il 20 marzo 2003. E poi una scelta chiave: scioglimento di apparati e forze di sicurezza interne. Risultato: instabilità lunga, radicalizzazione, fratture profonde. Qui il “dopo” rimuove il “prima”.

15) Libia (2011): 1/10

Intervento sulla base della risoluzione ONU 1973 del 17 marzo 2011. Risultato: caduta del regime, ma frammentazione e conflitto a bassa intensità per anni. Il dittatore cade, lo Stato si sbriciola.

16) Venezuela (2026): voto “provvisorio” ?

Qui dobbiamo essere onesti: è troppo presto per dare un voto sul lungo periodo (per definizione).

Per ora sappiamo i fatti principali: operazione USA, Maduro catturato, Delcy Rodríguez indicata come presidente ad interim; reazioni internazionali dure e grande incertezza sul “dopo”.

Machiavelli e Sun Tzu: la chiave mentale dietro questi interventi. Per capire perché continuano a farli, dobbiamo guardare non al criterio “stabilità” (che è un desiderio), ma al criterio reale che spesso guida la decisione. Il grande stratega militare cinese Sun Tzu dice “la velocità è l’essenza della guerra” ed è un vantaggio politico. Tradotto in linguaggio moderno: se puoi vincere in 48 ore, puoi raccontarla come vittoria. E il racconto è potere. Anche il nostro Machiavelli sottolinea questo aspetto in modo diverso, scrivendo che gli uomini giudicano “più agli occhi che alle mani”. Cioè: conta ciò che si vede (la scena, la foto, il leader catturato, il palazzo preso). Costruire istituzioni, invece, non fa immagini. Fa noia.

Un’altra chiave interpretativa è la deterrenza: essere temuti “funziona” subito. Nelle parole di Machiavelli: “è più sicuro essere temuto che amato”. Molti interventi servono a questo: mandare un messaggio a rivali e alleati. Non è “stabilità per il paese X”. È una postura comunicativa. Infine, spesso il vero obiettivo può essere “rompere la resistenza” senza necessariamente ricostruire. Sun Tzu parla dell’arte di “rompere la resistenza del nemico senza combattere” come forma massima di abilità. Nella pratica contemporanea: pressione, shock, colpo di testa, cambio di élite, e poi… si spera che il resto si sistemi.

Venezuela 2026: vittoria rapida, “dopo” lunghissimo. Il caso Venezuela, per come si presenta oggi, sembra scritto con questa logica. Un obiettivo visibile, cioè rimuovere/catturare il leader (risultato immediato); effetto deterrenza: far capire che gli USA “possono” e “vogliono” farlo, soprattutto in America Latina; un obiettivo politico interno attraverso una vittoria comunicabile in poche ore. Sapendo fin troppo bene che il “dopo” richiede anni e non porta applausi quotidiani.

In sintesi, gli interventi continuano perché vengono giudicati (spesso) con metriche di breve periodo: velocità, immagine, deterrenza, credibilità. La stabilità di lungo periodo è la parte che si racconta come promessa, non sempre come piano. Germania e Giappone sono successi perché qualcuno ha deciso che il “dopo” era la guerra vera. In molti altri casi, invece, il “dopo” è stato trattato come una nota a margine.

Se vogliamo capire veramente cosa succederà in Venezuela (e altrove), dobbiamo guardare attentamente a dove vanno le “risorse”. La stabilità a lungo termine, quando arriva, è quasi sempre figlia di tre cose rarissime insieme: tempo, soldi, amministrazione, e un contesto locale che lo permette. Germania e Giappone sono eccezioni perché erano (tragicamente) “Paesi sconfitti e occupati”, non “Paesi colpiti e lasciati”.