Poste di Gallarate “a mezzo servizio” dopo il furto nel weekend
Dopo "l'evento criminoso" riapertura a orario ridotto. Sul caso indagano i carabinieri
Sono state le conseguenze del furto avvenuto nella notte dello scorso fine settimana alle Poste centrali di Gallarate. A distanza di quattro giorni dall’episodio, l’ufficio non è ancora tornato pienamente operativo a causa dei gravi danni subiti. Ancora da quantificare, inoltre, l’entità del bottino sottratto dai malviventi: sul caso indagano i carabinieri.
Poste Italiane ha comunicato che a partire da oggi, 8 gennaio, l’ufficio postale di Gallarate centro, in via Vespucci, è riaperto al pubblico con orario ridotto, dalle 8.20 alle 13.35. La limitazione è necessaria per «consentire gli interventi tecnici necessari a ripristinare tutti i sistemi di sicurezza, danneggiati dal recente evento criminoso occorso nella sede postale nei giorni scorsi».
Per mitigare i disagi all’utenza durante il periodo dei lavori, l’ufficio postale di Gallarate in piazza Zaro estenderà l’orario di apertura. La sede garantirà il servizio dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. In una nota, Poste Italiane sottolinea come l’iniziativa testimoni l’attenzione dell’azienda verso il territorio e l’impegno nel garantire continuità operativa ai cittadini. Viene inoltre ricordata la possibilità di prenotare l’accesso agli sportelli e usufruire di numerosi servizi attraverso l’App unica di Poste Italiane, che consente di gestire operazioni postali, finanziarie, assicurative, oltre a servizi di telefonia ed energia.
