Rinnovate le cariche della sottosezione Anm di Varese

Il 20 gennaio 2026 si è svolta la riunione della sottosezione dell’Associazione nazionale magistrati di Varese, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle cariche associative.

Le cariche di presidente e segretario erano ricoperte, a partire dal maggio 2022, rispettivamente da Giorgiana Manzo, giudice del lavoro, e da Lorenzo dalla Palma, oggi sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Monza.

A seguito del voto unanime dell’assemblea, i nuovi magistrati chiamati ad assumere le cariche associative sono Marcello Buffa, giudice per le indagini preliminari, e Pietro Bernardoni, pubblico ministero entrato in servizio nel dicembre 2025.

Nel corso della riunione è stato inoltre affrontato il tema del prossimo referendum costituzionale sulla cosiddetta separazione delle carriere. L’assemblea ha avviato una prima discussione sulle iniziative che verranno prossimamente organizzate sul territorio, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza su una riforma di particolare rilievo per l’assetto della giurisdizione.