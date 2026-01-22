Rinnovate le cariche della sottosezione Anm di Varese
I nuovi magistrati chiamati ad assumere le cariche associative sono Marcello Buffa, giudice per le indagini preliminari, e Pietro Bernardoni, pubblico ministero entrato in servizio nel dicembre 2025
Il 20 gennaio 2026 si è svolta la riunione della sottosezione dell’Associazione nazionale magistrati di Varese, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle cariche associative.
Le cariche di presidente e segretario erano ricoperte, a partire dal maggio 2022, rispettivamente da Giorgiana Manzo, giudice del lavoro, e da Lorenzo dalla Palma, oggi sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Monza.
A seguito del voto unanime dell’assemblea, i nuovi magistrati chiamati ad assumere le cariche associative sono Marcello Buffa, giudice per le indagini preliminari, e Pietro Bernardoni, pubblico ministero entrato in servizio nel dicembre 2025.
Nel corso della riunione è stato inoltre affrontato il tema del prossimo referendum costituzionale sulla cosiddetta separazione delle carriere. L’assemblea ha avviato una prima discussione sulle iniziative che verranno prossimamente organizzate sul territorio, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza su una riforma di particolare rilievo per l’assetto della giurisdizione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.