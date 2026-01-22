Varese News

Varese Laghi

Rinnovate le cariche della sottosezione Anm di Varese

I nuovi magistrati chiamati ad assumere le cariche associative sono Marcello Buffa, giudice per le indagini preliminari, e Pietro Bernardoni, pubblico ministero entrato in servizio nel dicembre 2025

tribunale varese

Il 20 gennaio 2026 si è svolta la riunione della sottosezione dell’Associazione nazionale magistrati di Varese, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle cariche associative.

Le cariche di presidente e segretario erano ricoperte, a partire dal maggio 2022, rispettivamente da Giorgiana Manzo, giudice del lavoro, e da Lorenzo dalla Palma, oggi sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Monza.

A seguito del voto unanime dell’assemblea, i nuovi magistrati chiamati ad assumere le cariche associative sono Marcello Buffa, giudice per le indagini preliminari, e Pietro Bernardoni, pubblico ministero entrato in servizio nel dicembre 2025.

Nel corso della riunione è stato inoltre affrontato il tema del prossimo referendum costituzionale sulla cosiddetta separazione delle carriere. L’assemblea ha avviato una prima discussione sulle iniziative che verranno prossimamente organizzate sul territorio, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza su una riforma di particolare rilievo per l’assetto della giurisdizione.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.