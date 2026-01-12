Torna a Legnano la sagra degli agnolotti, del bollito e del brasato
Dal 16 al 18 gennaio 2026, Sagre Prelibate, in collaborazione con l’Associazione Contrada San Bernardino, presenta a Legnano la Sagra degli Agnolotti, del Bollito e del Brasato
Il nuovo anno si apre all’insegna della cucina della tradizione e della convivialità con il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi. Dal 16 al 18 gennaio 2026, Sagre Prelibate, in collaborazione con l’Associazione Contrada San Bernardino, presenta a Legnano la Sagra degli Agnolotti, del Bollito e del Brasato: un intero weekend dedicato ai grandi piatti della cucina invernale italiana.
L’evento si svolgerà presso la Contrada San Bernardino di Legnano, in via Somalia 13, all’interno di una struttura completamente al coperto, pensata per offrire un’atmosfera calda e accogliente, ideale per ritrovarsi a tavola anche nei mesi più freddi. La manifestazione incarna pienamente lo spirito di Sagre Prelibate, il format che celebra la cucina regionale italiana con uno sguardo contemporaneo, mettendo al centro il piacere dello stare insieme, la stagionalità e la semplicità delle ricette fatte bene.
Protagonisti assoluti saranno piatti che fanno parte dell’immaginario gastronomico dell’inverno: agnolotti, bollito misto e brasato, preparati nel rispetto della tradizione.
Per tre giorni, venerdì e sabato dalle 19.00 alle 24.00 e domenica con doppio servizio, a pranzo dalle 12.00 alle 15.00 e a cena dalle 19.00 alle 24.00, il pubblico potrà scegliere tra un menù ricco e completo, che spazia dagli antipasti piemontesi ai contorni rustici, fino ai dolci della tradizione. Ai fornelli ci sarà lo chef Pippo, volto ormai familiare e molto apprezzato dal pubblico delle sagre, che guiderà una cucina pensata per scaldare il cuore prima ancora del palato.
Un’occasione perfetta per iniziare il nuovo anno con una festa semplice, autentica e profondamente legata alla cultura del cibo italiano.
Menù completo
Antipasto
Vitello tonnato, battuta di fassona con fonduta alle nocciole, tomini al verde piemontese – 16 €
Primi
Agnolotti di magro con burro e salvia – 11 €
Agnolotti di carne con sugo di anatra – 12 €
Agnolotti al sugo di brasato – 12 €
Secondi
Bollito misto – 16 €
Brasato con polenta – 14 €
Contorni
Patate al forno – 5 €
Patate bollite prezzemolate – 5 €
Polenta taragna – 6 €
Polenta con funghi – 10 €
Dolci
Salame al cioccolato – 5 €
Tiramisù – 5 €
Prenotazioni
La prenotazione è fortemente consigliata, vista l’alta affluenza prevista.
È possibile prenotare compilando il modulo online al link:
https://forms.gle/tvJmad4SWkxVTfRT9
In alternativa è disponibile il numero 349 5382384, anche via WhatsApp.
È attivo anche il servizio take away.
