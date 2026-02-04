Varese News

A Cairate un incontro pubblico su fauna selvatica e sicurezza stradale

Venerdì 6 febbraio un momento di informazione e confronto per conoscere i comportamenti corretti alla guida e nei boschi, con particolare attenzione alla convivenza con la fauna selvatica

06 Febbraio 2026

Venerdì 6 febbraio 2026 alle 21, nella sala consiliare del Municipio di Cairate, è in programma l’incontro pubblico “Fauna selvatica e sicurezza stradale”, una serata informativa dedicata a un tema sempre più attuale per chi vive e frequenta il nostro territorio.

L’appuntamento, promosso dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Lombardia con il patrocinio del Comune di Cairate, intende offrire ai cittadini strumenti utili per affrontare in modo consapevole situazioni che coinvolgono la fauna selvatica, sia durante la guida sia nel tempo libero trascorso nei boschi.

Una parte dell’incontro sarà dedicata ai comportamenti corretti da adottare alla guida dei veicoli, con particolare attenzione alle precauzioni e agli accorgimenti utili per prevenire incidenti stradali causati dall’attraversamento improvviso di animali selvatici. Un tema di grande rilevanza soprattutto nelle aree limitrofe ai boschi e alle zone rurali.

Il confronto proseguirà affrontando il tema degli incontri con la fauna selvatica durante le escursioni nei boschi, con indicazioni pratiche su come comportarsi per ridurre i rischi e rispettare l’ambiente naturale. Spazio anche alle buone pratiche per chi passeggia nel bosco con il cane, un aspetto spesso sottovalutato ma fondamentale per la sicurezza di persone e animali.

L’incontro si rivolge a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per approfondire il rapporto tra uomo, animali e territorio, promuovendo una cultura della prevenzione e del rispetto ambientale. L’ingresso è libero.

4 Febbraio 2026
Redazione VareseNews
