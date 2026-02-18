Al CAV di Busto un incontro sulla comunicazione e il valore della vita

Proseguono le iniziative promosse dal Centro di Aiuto alla Vita “Anna e Giovanni Rimoldi” di Busto Arsizio nell’ambito della 48ª Giornata della Vita, intitolata quest’anno “Prima i bambini”

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 21 febbraio alle ore 16 nell’Aula Suor Bianca dell’Ospedale di Busto Arsizio, in via Arnaldo da Brescia. Ospite sarà la dottoressa Soemia Sibillo, vicepresidente nazionale e responsabile comunicazione del Movimento per la Vita Italiano, che interverrà sul tema “Raccontare il valore della vita con verità e coerenza: lo stile di una comunicazione autentica”.

L’incontro intende offrire una riflessione sul modo in cui i temi legati alla tutela della vita vengono affrontati nel dibattito pubblico, ponendo l’attenzione sull’importanza di una comunicazione fondata su chiarezza, responsabilità e coerenza.

Il calendario proseguirà poi sabato 18 aprile, sempre alle ore 16 e nella stessa sede, con una seconda conferenza dal titolo “L’opera educativa dei CAV: il colloquio come strumento di accoglienza, cura e crescita”. Relatore sarà Claudio Larocca, membro del consiglio direttivo del Movimento per la Vita Italiano e dell’équipe di coordinamento SOS Vita

Gli incontri sono aperti alla cittadinanza e rappresentano un momento di approfondimento e confronto sui temi della vita e del sostegno alla maternità.