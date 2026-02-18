Al CAV di Busto un incontro sulla comunicazione e il valore della vita
Sabato 21 febbraio alle 16 nell’Aula Suor Bianca dell’Ospedale l’appuntamento con la vicepresidente nazionale del Movimento per la Vita Soemia Sibillo
Proseguono le iniziative promosse dal Centro di Aiuto alla Vita “Anna e Giovanni Rimoldi” di Busto Arsizio nell’ambito della 48ª Giornata della Vita, intitolata quest’anno “Prima i bambini”
Il prossimo appuntamento è in programma sabato 21 febbraio alle ore 16 nell’Aula Suor Bianca dell’Ospedale di Busto Arsizio, in via Arnaldo da Brescia. Ospite sarà la dottoressa Soemia Sibillo, vicepresidente nazionale e responsabile comunicazione del Movimento per la Vita Italiano, che interverrà sul tema “Raccontare il valore della vita con verità e coerenza: lo stile di una comunicazione autentica”.
L’incontro intende offrire una riflessione sul modo in cui i temi legati alla tutela della vita vengono affrontati nel dibattito pubblico, ponendo l’attenzione sull’importanza di una comunicazione fondata su chiarezza, responsabilità e coerenza.
Il calendario proseguirà poi sabato 18 aprile, sempre alle ore 16 e nella stessa sede, con una seconda conferenza dal titolo “L’opera educativa dei CAV: il colloquio come strumento di accoglienza, cura e crescita”. Relatore sarà Claudio Larocca, membro del consiglio direttivo del Movimento per la Vita Italiano e dell’équipe di coordinamento SOS Vita
Gli incontri sono aperti alla cittadinanza e rappresentano un momento di approfondimento e confronto sui temi della vita e del sostegno alla maternità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.