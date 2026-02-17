Bellezza e speranza si raccontano a Villa Recalcati: arriva la mostra “Profezie per la pace”

Dal 28 febbraio all’8 marzo, le sale di Villa Recalcati a Varese, in piazza Libertà 1, ospitano la mostra intitolata Profezie per la pace. L’esposizione, promossa da Gioventù Studentesca Varese, è stata realizzata in occasione della quarantaseiesima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini e si propone come un momento di riflessione profonda sulla capacità di scorgere il bene nelle pieghe del quotidiano.

Durante l’incontro di presentazione interverranno figure che vivono in prima linea le complessità del Medio Oriente, come Giacomo Gentile, coordinatore dei progetti di Pro Terra Sancta, e Padre Lutfi Firas, superiore del convento del Sacro Cuore di Gesù a Lattakia, in Siria. All’appuntamento partecipano inoltre i curatori della mostra.

Il calendario delle aperture prevede la possibilità di accedere all’esposizione dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 8 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. Durante il fine settimana, il sabato e la domenica, gli orari cambiano leggermente con l’apertura mattutina fissata dalle 10 alle 13 e quella pomeridiana dalle 15 alle 18. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Varese ed è realizzata in collaborazione con il Centro Culturale Massimiliano Kolbe e l’associazione Portofranco.