Varese News

Tempo Libero

Varese

Bellezza e speranza si raccontano a Villa Recalcati: arriva la mostra “Profezie per la pace”

Dal 28 febbraio all’8 marzo il percorso espositivo promosso da Gioventù Studentesca nelle sale di Villa Recalcat

Generico 16 Dec 2024

28 Febbraio 2026 - 08 Marzo 2026

Dal 28 febbraio all’8 marzo, le sale di Villa Recalcati a Varese, in piazza Libertà 1, ospitano la mostra intitolata Profezie per la pace. L’esposizione, promossa da Gioventù Studentesca Varese, è stata realizzata in occasione della quarantaseiesima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini e si propone come un momento di riflessione profonda sulla capacità di scorgere il bene nelle pieghe del quotidiano.

Durante l’incontro di presentazione interverranno figure che vivono in prima linea le complessità del Medio Oriente, come Giacomo Gentile, coordinatore dei progetti di Pro Terra Sancta, e Padre Lutfi Firas, superiore del convento del Sacro Cuore di Gesù a Lattakia, in Siria. All’appuntamento partecipano inoltre i curatori della mostra.

Il calendario delle aperture prevede la possibilità di accedere all’esposizione dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 8 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. Durante il fine settimana, il sabato e la domenica, gli orari cambiano leggermente con l’apertura mattutina fissata dalle 10 alle 13 e quella pomeridiana dalle 15 alle 18. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Varese ed è realizzata in collaborazione con il Centro Culturale Massimiliano Kolbe e l’associazione Portofranco.

Busto Arsizio, la pace si racconta al Museo del Tessile: arriva la mostra “Profezie per la Pace”

17 Febbraio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.