Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Busto Arsizio, la pace si racconta al Museo del Tessile: arriva la mostra “Profezie per la Pace”

Dal 6 al 15 febbraio 2026, la Sala delle Feste ospita un percorso tra volti e testimonianze di chi costruisce il dialogo nei teatri di guerra. L'evento celebra i 50 anni della Cooperativa Rezzara

Generico 02 Feb 2026

In un tempo segnato da conflitti e incertezze, Busto Arsizio sceglie di riflettere sulla pace come scelta umana quotidiana. Aprirà i battenti il 6 febbraio presso la Sala delle Feste del Museo del Tessile la mostra “Profezie per la Pace”, un evento di forte impatto educativo promosso dalla Cooperativa Nicolò Rezzara in occasione del suo 50° anniversario, in collaborazione con il Centro Culturale Synesis e l’Amministrazione comunale.

Presentata originariamente all’ultimo Meeting di Rimini, l’esposizione è il frutto del lavoro condiviso tra studenti e docenti. Non si tratta di una rassegna diplomatica, ma di un viaggio attraverso storie, immagini e materiali multimediali che raccontano chi, ogni giorno, sceglie il dialogo dove regna la divisione.

Un richiamo alla coscienza

«Non è solo una mostra da ammirare, ma una mostra da cui farsi guardare e attraversare», ha commentato l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli. L’evento si affiancherà simbolicamente alla mostra sulle Olimpiadi ospitata nella sala Gemella: «Entrambe parlano di rispetto e lealtà, valori uniti nel profondo».

L’allestimento è stato curato ad hoc per la città di Busto e vedrà come protagonisti proprio i giovani: le visite guidate saranno condotte da studenti delle superiori e universitari, trasformando l’evento in un’esperienza di cittadinanza attiva.

Gli appuntamenti da non perdere

Tra le testimonianze di rilievo spicca il video-intervento del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme. Il programma prevede inoltre due momenti pubblici centrali:

Venerdì 6 febbraio (ore 21:00): Incontro inaugurale con i curatori presso la Sala delle Feste.

Domenica 15 febbraio (ore 21:00): Evento conclusivo “Oltre i confini” presso la Sala Tramogge (Molini Marzoli), con la testimonianza di Suor Azezet Habtezghi Kidane, missionaria comboniana, moderata dal direttore de La Prealpina Silvestro Pascarella.

Orari e informazioni

La mostra sarà visitabile con i seguenti orari:

Lunedì-Venerdì: 15:30-18:30
Sabato e Domenica: 10:00-13:00 / 15:30-18:30
Mercoledì 11 febbraio: Apertura straordinaria serale 20:30-22:30

Per ulteriori dettagli è possibile scrivere a mostra@rezzarascuole.com.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.