Busto Arsizio, la pace si racconta al Museo del Tessile: arriva la mostra “Profezie per la Pace”

In un tempo segnato da conflitti e incertezze, Busto Arsizio sceglie di riflettere sulla pace come scelta umana quotidiana. Aprirà i battenti il 6 febbraio presso la Sala delle Feste del Museo del Tessile la mostra “Profezie per la Pace”, un evento di forte impatto educativo promosso dalla Cooperativa Nicolò Rezzara in occasione del suo 50° anniversario, in collaborazione con il Centro Culturale Synesis e l’Amministrazione comunale.

Presentata originariamente all’ultimo Meeting di Rimini, l’esposizione è il frutto del lavoro condiviso tra studenti e docenti. Non si tratta di una rassegna diplomatica, ma di un viaggio attraverso storie, immagini e materiali multimediali che raccontano chi, ogni giorno, sceglie il dialogo dove regna la divisione.

Un richiamo alla coscienza

«Non è solo una mostra da ammirare, ma una mostra da cui farsi guardare e attraversare», ha commentato l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli. L’evento si affiancherà simbolicamente alla mostra sulle Olimpiadi ospitata nella sala Gemella: «Entrambe parlano di rispetto e lealtà, valori uniti nel profondo».

L’allestimento è stato curato ad hoc per la città di Busto e vedrà come protagonisti proprio i giovani: le visite guidate saranno condotte da studenti delle superiori e universitari, trasformando l’evento in un’esperienza di cittadinanza attiva.

Gli appuntamenti da non perdere

Tra le testimonianze di rilievo spicca il video-intervento del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme. Il programma prevede inoltre due momenti pubblici centrali:

Venerdì 6 febbraio (ore 21:00): Incontro inaugurale con i curatori presso la Sala delle Feste.

Domenica 15 febbraio (ore 21:00): Evento conclusivo “Oltre i confini” presso la Sala Tramogge (Molini Marzoli), con la testimonianza di Suor Azezet Habtezghi Kidane, missionaria comboniana, moderata dal direttore de La Prealpina Silvestro Pascarella.

Orari e informazioni

La mostra sarà visitabile con i seguenti orari:

Lunedì-Venerdì: 15:30-18:30

Sabato e Domenica: 10:00-13:00 / 15:30-18:30

Mercoledì 11 febbraio: Apertura straordinaria serale 20:30-22:30

Per ulteriori dettagli è possibile scrivere a mostra@rezzarascuole.com.