Cinque anni senza Luca Attanasio, Limbiate si è raccolta nel segno della pace

Un silenzio carico di commozione, oltre mille persone riunite, le autorità civili e religiose presenti accanto alla comunità. Limbiate ha ricordato ieri l’ambasciatore Luca Attanasio a cinque anni dal suo assassinio nella Repubblica Democratica del Congo, in un momento di intensa partecipazione che ha unito la città nel segno della memoria e dell’impegno.

Alla celebrazione, durante la quale sono stati ricordati anche il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo morti con Attanasio nell’agguato, ha preso parte il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, la cui presenza ha conferito ulteriore solennità all’incontro. Nel suo intervento il cardinale ha sottolineato come la morte di Attanasio acquisti un significato ancora più profondo alla luce della sua vita: gesti concreti, scelte di servizio, atti d’amore che hanno trasformato un incarico istituzionale in una missione autentica di pace. Una testimonianza che continua a interrogare le coscienze e a indicare una direzione.

Il dolore degli amici

Tra i momenti più toccanti, la lettura della lettera scritta dagli amici di Luca. Parole semplici e dolorose: dopo la sua morte la vita di tutti è andata avanti, ma non la loro. Un vuoto che nessun tempo potrà colmare, ma che si fa memoria viva, quotidiana, capace di trasformare l’assenza in responsabilità.

Il sindaco Antonio Romeo, nel suo saluto ha evidenziato come la presenza del cardinale Parolin abbia onorato non solo la figura dell’ambasciatore Attanasio, ma l’intera città di Limbiate, illuminata dal suo esempio. Il primo cittadino ha richiamato il senso profondo della commemorazione: non un semplice esercizio della memoria, ma un richiamo a orientare il cuore verso quell’amore “senza misura” che Luca ha saputo incarnare nella sua vita e nel suo sacrificio.

Durante la celebrazione è stato ricordato anche il tratto umano di Attanasio, emerso dalle numerose testimonianze raccolte in questi anni: un ambasciatore con “le mani nel lavoro”, presente in prima linea nelle missioni, vicino alle persone, capace di servire la pace non solo con le parole, ma con una presenza concreta e quotidiana.

Il messaggio del Presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio commosso, che è stato letto dal sindaco: «L’iniziativa per commemorare il quinto anniversario della cruenta scomparsa dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo richiama a riaffermare, con profonda commozione, la più sentita vicinanza della Repubblica ai familiari delle vittime e all’intera comunità. Nel drammatico scenario di crisi che ancora funesta la Repubblica Democratica del Congo, il ricordo dell’ambasciatore Attanasio e della sua missione resta quanto mai esemplare».

A cinque anni dalla sua morte, Limbiate non si è limitata a ricordare. Ha rinnovato un impegno collettivo: custodire la memoria di Luca Attanasio e tradurla in responsabilità, affinché il suo esempio continui a generare bene, dentro e fuori i confini della città che gli ha dato i natali.