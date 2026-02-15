Varese News

Delusione Varesina, con la Vogherese non va oltre lo 0-0

Le Fenici tornano da Voghera con un solo punto dopo contro il fanalino di coda del girone. I rossoblù riescono quantomeno ad accorciare di una lunghezza sul Breno, ora a -6

La Varesina non riesce a sfondare e torna da Voghera con un solo punto dopo la gara contro i padroni di casa della Vogherese. La squadra di mister Marco Spilli ha mancato l’appuntamento con i tre punti, che sarebbero stati fondamentali nella corsa salvezza, contro un avversario in grande difficoltà, ma che ha avuto il merito di lottare e conquistare il punto.

Con questo punto le Fenici salgono a quota 22, accorciando a sei lunghezze dal Breno, quintultimo fermo a 28 dopo la sconfitta col Milan Futuro. Tuttavia i rossoblù devono guardarsi alle spalle, perché il Pavia si porta a -2, grazie alla vittoria inaspettata contro il Brusaporto. La Vogherese invece sale a 12, rimanendo a grande distanza dalla zona playout, distante otto punti.

Vogherese – Varesina 0-0
Vogherese: Modesti, Panarello, Castegnaro, Prinelli, Qanaj, Ricci, Traja (49’ st Bisogno), Mazzola (44’ st Colombo), Folli (50’ st Nicosia), Zito, Di Rienzo (44’ st Boccuzzi). A disposizione: Maglieri, Hala, Russo, Sotelo, Lleshaj. All: Salute
Varesina: Maddalon; Miconi (43’ st Testa), Tassani, Cavalli, Vaz; Gulinatti, Grieco; Arcopinto (32’ st Sassi), Manicone, Sainz Maza (45’ st Baud Banaga); Costantino (20’ st Franzoni). A disposizione: Lorenzi, Sassi, Medina, Vitiello, Valisena, Testa, Martinoia, Baud Banaga, Franzoni. All: Spilli
Arbitro: Salvatore Fresu di Sassari (Bergamaschi di Bergamo e Caccia di Bergamo)
Ammoniti: Panarello (VO), Di Rienzo (VO), Ricci (VO), Costantino (VA), Cavalli (VA)
Note: campo in pessime condizioni, clima soleggiato. Angoli: 1-10.

RISULTATI 24ma GIORNATA – SERIE D GIRONE B
Milan Futuro – Breno 1-0, Casatese – Real Calepina 1-0, CASTELLANZESE – VILLA VALLE 2-0, Chievo – Caratese 1-4, Leon – Sondrio 2-1, Pavia – Brusaporto 1-0, Scanzorosciate – Caldiero 1-0, Virtus CGB – Oltrepò 0-0, VOGHERESE – VARESINA 0-0.

CLASSIFICA
Caratese 51, Casatese 41, Chievo 40, Milan Futuro e Brusaporto 38, Villa Valle 37, Leon 36, Caldiero e Virtus CBG 35, CASTELLANZESE e Scanzorosciate 32, Oltrepò (-3) 31, Real Calepina 30, Breno 28, VARESINA 22, Pavia 20, Sondrio 19, Vogherese (-2) 12

Pubblicato il 15 Febbraio 2026
