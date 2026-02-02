Varese News

Difesa e sicurezza, il ruolo delle Stem al centro dell’evento di Leonardo e Fondazione Leonardo ETS

Durante la Settimana nazionale delle STEM, a Roma istituzioni, industria e mondo scientifico si sono confrontati sulle sfide contemporanee e sulle opportunità per le nuove generazioni

Leonardo e Fondazione Leonardo ETS, nell’ambito della Settimana nazionale delle STEM promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca, hanno organizzato un evento istituzionale dedicato al ruolo delle discipline scientifiche e tecnologiche nel settore della Difesa e della Sicurezza, con un focus sulle sfide attuali e sulle prospettive future per i giovani.
L’incontro si è svolto a Roma, lunedì 2 febbraio, presso il nuovo spazio espositivo di Leonardo al Pratibus District. Hanno partecipato la Ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità Eugenia Roccella, la senatrice Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa, l’onorevole Marta Schifone, l’amministratore delegato e direttore generale di Leonardo Roberto Cingolani, il direttore generale di Fondazione Leonardo ETS e Chief digital identity & outreach officer di Leonardo Helga Cossu, Antonio Liotti, il divulgatore scientifico Alberto Angela e Antonello Giannelli dell’Associazione Nazionale Presidi. Presenti anche studenti delle classi quarta e quinta dei licei.

L’evento ha rappresentato un momento di dialogo aperto tra istituzioni, industria, mondo accademico e scientifico, offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi direttamente con le applicazioni concrete delle discipline Stem. «Le competenze tecnico-scientifiche sono fondamentali per garantire la sicurezza del Paese», ha sottolineato Helga Cossu, evidenziando come ricerca, innovazione tecnologica e difesa siano centrali per la tutela delle persone, delle infrastrutture critiche e dei valori democratici. Nel corso dell’incontro, Leonardo e Fondazione Leonardo ETS hanno ribadito l’impegno a diffondere una cultura della difesa consapevole, capace di stimolare curiosità e interesse nelle nuove generazioni attraverso iniziative formative e divulgative.
Presso lo spazio espositivo sono state inoltre presentate alcune tecnologie sviluppate dai ricercatori e dagli ingegneri di Leonardo, a testimonianza del legame tra innovazione, sicurezza e futuro.

Pubblicato il 02 Febbraio 2026
