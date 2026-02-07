Diverso da chi? Narrazione in kamishibai al Teatro di Gallarate per Condominio Kids

Unicità e inclusione sono i temi di Diverso da chi? Un racconto per parole e immagini con il kamishibai, l’antico linguaggio teatrale giapponese, in programma domenica 8 febbraioalle ore 16 nel Ridotto del Teatro Condominio di Gallarate.

La narrazione è a cura dell’attrice e regista Liliana Maffei come pure il successivo laboratorio a tema, sempre ispirato alla Giornata dei calzini spaiati che si celebra in questo weekend al motto di “unico è bello”.

L’evento è parte della rassegna Consominio Kids: una serie di letture e laboratori per bambini in programma con cadenza mensile la domenica pomeriggio alle ore 16.

Condominio Kids è un format pensato per i bambini dai 4 agli 11 anni, che vede il racconto drammatizzato di una storia seguito da un piccolo laboratorio a tema.

L’idea alla base di questa proposta artistica è quello della fiaba come strumento educativo, evolutivo e di crescita dei piccoli ascoltatori.

Di seguito i prossimi appuntamenti del 2026.

29 marzo 2026: “Avrò cura di te”

19 aprile 2026: “Dal cielo alla terra”

17 maggio 2026: “”Il mostro peloso”

Eventi rivolti a bambini di età compresa indicativamente tra i 4 e gli 11 anni e ospitati dal Ridotto del Teatro Condominio.

Biglietto – posto unico – a 10 euro.

Per maggiori informazioni scrivere a biglietteria@teatrocondominio.