In 13 a processo per spaccio di droga nel Varesotto

Rinvio per questioni procedurali nell’udienza preliminare di un procedimento legato a un presunto giro di spaccio nel Varesotto. L’udienza fissata oper oggi, giocedì 19 febbraio, è stata aggiornata al 28 maggio dopo che due difensori hanno sollevato alcune eccezioni.

In particolare, le contestazioni hanno riguardato richieste di interrogatorio che, secondo quanto emerso, non sarebbero poi state effettivamente svolte, oltre a un’ulteriore eccezione relativa a una notifica ritenuta errata del 415-bis, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Il giudice ha inoltre chiesto di chiarire se vi fossero richieste di accesso a riti alternativi: alcuni imputati starebbero valutando un accordo con la Procura, mentre altri potrebbero optare per il rito abbreviato. Per una parte degli indagati, invece, il procedimento dovrebbe proseguire con il dibattimento ordinario.

L’inchiesta riguarda un’attività di spaccio non riconducibile alla lieve entità: le contestazioni, infatti, rientrano nel primo comma dell’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti. I fatti si collocherebbero tra il 2022 e il 2023 (con un arco temporale comunque pluriennale) e coinvolgerebbero una rete attiva soprattutto in provincia, più che nel capoluogo.

Gli imputati complessivi sarebbero circa 13, anche se non tutti risulterebbero direttamente legati all’attività di spaccio: alcuni, infatti, sarebbero coinvolti in posizioni minori o collegate.

Il procedimento riprenderà quindi il 28 maggio, quando si capirà quanti sceglieranno riti alternativi e quanti invece affronteranno il processo in aula