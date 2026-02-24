L’amore tra vicini sbocciato nel paesino del lago di Varese arriva in tribunale: “Stavamo insieme, ma suo fratello non voleva e mi ha picchiata”

Una vicenda dai contorni tra il boccaccesco e lo shakespeariano, stile Giulietta e Romeo di provincia dove un “amore impossibile“ viene osteggiato. Ma dai vicini del piano di sopra, vicenda finita peraltro nelle aule di tribunale.

Teatro dei fatti un piccolo centro che si affaccia sul lago di Varese dove nel 2022 una relazione sentimentale tra due vicini di casa avrebbe scatenato tensioni familiari culminate in un’aggressione.

Secondo quanto ricostruito in aula, l’inquilina del piano terra si sarebbe innamorata dell’uomo che abitava al piano superiore. Una storia non gradita al fratello di lui, che si sarebbe opposto alla relazione. Dalle parole si sarebbe passati alle mani: la donna, che oggi non vive più in paese, ha denunciato l’uomo per lesioni e minacce, sostenendo di essere stata colpita a mani nude durante un litigio avvenuto nella corte.

Nell’udienza odierna, la parte offesa ha aggiunto un ulteriore elemento: durante la discussione l’imputato sarebbe sceso in strada impugnando un bastone. Alla luce di questa ricostruzione, il pubblico ministero ha contestato un terzo capo d’imputazione, quello di porto abusivo di oggetti atti a offendere, che si aggiunge alle accuse già formulate.

Sarà il processo a chiarire responsabilità e dinamica dei fatti, in una storia che, nata come un amore tra vicini, si è trasformata in un caso giudiziario.