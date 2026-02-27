Le sue prede erano le anziane: arrestato a Milano un rapinatore 26enne
Gli agenti hanno riscontrato le caratteristiche somatiche e l’abbigliamento indossato dall’uomo compatibili con quelli immortalati nei filmati di videosorveglianza riconducibili a tre rapine commesse nel mese di gennaio ai danni di donne di 70, 67 e 77 anni
La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino egiziano di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di rapina ai danni di donne anziane.
Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, lunedì pomeriggio, hanno notato l’uomo in via Santa Rita da Cascia angolo via Watt nei pressi della fermata dei mezzi pubblici, il quale si aggirava con fare sospetto prestando particolare attenzione a persone anziane in transito.
Gli agenti hanno riscontrato le caratteristiche somatiche e l’abbigliamento indossato dall’uomo compatibili con quelli immortalati nei filmati di videosorveglianza riconducibili a tre rapine commesse nel mese di gennaio ai danni di donne di 70, 67 e 77 anni, rispettivamente sabato 17 gennaio in via Foppa, lunedì 26 in piazza Napoli e giovedì 29 gennaio in via Bezzi. I poliziotti hanno sequestrato gli indumenti indossati e, considerati i gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di fuga, anche in ragione dell’assenza di un domicilio e della posizione irregolare sul territorio nazionale, hanno eseguito la misura precautelare per rapina.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.