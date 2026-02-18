Tempo Libero
Massimo Palazzi a Luino con “L’uomo del K2”
Per gli eventi del Premio Chiara 2026, appuntamento per venerdì 27 febbraio a Palazzo Verbania
27 Febbraio 2026
Nel Premio Chiara 2026, Massimo Palazzi presenta il suo nuovo libro, edito da Zeisciu, in dialogo con l’alpinista Tommaso Lamantia.
Alla scoperta del lato umano della prima ascensione al K2 del 1954, attraverso documenti inediti dell’archivio di Ugo Angelino, vice-capo della spedizione. Uno sguardo personale sulle dinamiche relazionali e sulle esperienze vissute dagli alpinisti, andando oltre la sola cronaca della conquista della vetta.
