Nuove opportunità di lavoro a Gallarate con Openjobmetis
In arrivo nuove proposte di lavoro da Openjobmetis. Per candidarsi si potranno portare i curriculum allo sportello aperto a Materia tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00
Tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00 ia Materia Spazio Libero è possibile trovare uno sportello aperto di Openjobmetis, e avere un confronto con una specialista del settore sulle opportunità di lavoro presenti sul territorio.
Come tutte le settimane, le offerte di lavoro aperte alla candidatura, vengono fornite direttamente dall’agenzia del lavoro e alle quali è possibile candidarsi portando il proprio curriculum a Materia.
Per questa settimana le posizioni aperte sul territorio si concentrano nella zona di Gallarate, con particolare interesse per le professioni di operaio/a e operatore ecologico:
- Operaio/a per una fonderia. Sono attive tre posizioni
- Operatore ecologico. Sono aperte quattro posizioni
- Operaio/a per settore cartotecnico. Sono attive due posizioni
Come candidarsi
Chi è interessato alle opportunità proposte può presentarsi a Materia con il proprio curriculum. Ogni giovedì pomeriggio potrà confrontarsi con una responsabile dello sportello Openjobmetis per un primo colloquio conoscitivo e per l’invio delle candidature alle posizioni attive.
Materia si trova in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno. L’appuntamento per informazioni, orientamento e nuove offerte di lavoro è fissato ogni giovedì, dalle 14.30 alle 18.00.
