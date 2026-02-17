Paolo Bocedi organizza un presidio di solidarietà per la donna aggredita a Cascina Colombara

Paolo Bocedi, presidente nazionale dell’associazione anti-racket ed anti-usura, Sos Italia libera, chiama a raccolta la cittadinanza di Saronno per un presidio di solidarietà a sostegno di Alessandra Zampa, la donna di Saronno finita al centro della vicenda di Cascina Colombara, tra minacce e un’aggressione da parte di un richiedente asilo e senza fissa dimora che hanno acceso l’attenzione pubblica anche a livello nazionale. L’appuntamento è per domani, mercoledì 18 febbraio alle 10 a Cascina Colombara, accanto alla chiesa.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di esprimere vicinanza concreta alla donna, dopo gli episodi denunciati e raccontati nei giorni scorsi, che hanno portato la sua storia anche in televisione. Il caso della residente della Cascina Colombara, che ha riferito di essere stata minacciata e aggredita, ha suscitato un ampio dibattito in città e non solo.

Il presidio alla Colombara

«Vogliamo portare solidarietà ad Alessandra Zampa» è l’appello lanciato da Bocedi, che invita cittadini e realtà del territorio a partecipare al presidio. L’incontro si terrà proprio nel quartiere simbolo della vicenda, alla Cascina Colombara, per ribadire la vicinanza alla donna e chiedere attenzione sulla difficile situazione già monitorata dal Comune e dalle Forze dell’ordine.

Durante il presidio Alessandra Zampa farà dichiarazioni e lancerà appelli pubblici. L’intenzione è quella di accendere i riflettori sulla sua situazione personale e, più in generale, sul tema della sicurezza e della tutela dei residenti.

Un caso che sta facendo discutere

La vicenda della donna di Saronno è salita alla ribalta anche grazie a un servizio televisivo andato in onda domenica sera su Rete 4, che ha raccontato quanto accaduto alla Cascina Colombara e le tensioni legate alla presenza nella zona di un richiedente asilo che ha mostrato in diverse occasioni atteggiamenti aggressivi, fino all’aggressione denunciata dalla signora Alessandra.

Il presidio di mercoledì si inserisce dunque in un contesto già molto acceso, con l’obiettivo – nelle intenzioni dei promotori – di dare un segnale di sostegno e di attenzione da parte della comunità.